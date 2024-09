El ecosistema de las criptomonedas vislumbró nuevas tendencias este 2024, que se consolidaron en la industria gracias a la demanda mostrada por los usuarios y la inversión de múltiples actores institucionales, entre otros factores.

Las criptodivisas 'meme' (o 'memecoins) lideraron el furor, como consecuencia de la evolución de la red Solana, con más de 600.000 creaciones de parte de artistas como Andrew Tate, el rapero Lil Pump y Iggy Azalea.

En este sentido, una memecoin del ecosistema anunció planes para lanzar el primer producto cotizado en bolsa (ETP, por sus siglas en inglés) de esta clase de activos, en un evento de Solana organizado en Singapur.

Criptomoneda meme basada en Solana prepara un producto de inversión en bolsa

Se trata de Bonk Inu (BONK), que planea emitir este instrumento y, de esta forma, convertirse en el primer ETP basado en una memecoin en el ecosistema de Solana, a lanzarse en la bolsa de los Estados Unidos.

El producto tiene como objetivo cerrar la brecha entre el mercado de memecoins y los inversores tradicionales, informó el equipo de desarrolladores de Bonk.

Nom None, colaborador principal de BONK, detalló que, para el lanzamiento del ETP, el equipo se asociará con Osprey Funds, una firma con sede en Nueva York que colaboró para agilizar el desarrollo del instrumento.

"Hay muchas personas diferentes en este momento que no han estado expuestas a todas las cosas increíbles que estamos construyendo. Hay muchas personas a las que les encantaría estar expuestas a Bonk, pero es posible que no tengan cuentas de exchanges tradicionales. Es posible que no tengan wallets, y necesitamos descubrir cómo podemos traerlas a Solana", destacó None.

Esperan lanzar un producto cotizado en bolsa de la criptomoneda meme basada en Solana, BONK

Un producto negociado en bolsa es un vehículo de inversión diseñado para seguir el rendimiento de una selección o cesta de activos financieros relacionados. Cotizan en bolsa, lo que significa que los inversores pueden comprarlos y venderlos a lo largo del día, similar a las acciones.

Este producto permitirá a los inversores acceder a Bonk a través de un mecanismo regulado y familiar como los ETP, al tiempo que ofrecerá exposición a un criptoactivo que se mantuvo predominantemente popular en los círculos más especulativos de la comunidad cripto, al igual que todo el rubro de las memecoins en general.

En esta línea, se mostró entusiasmado con la posibilidad de que el producto sea el primer paso para lanzar un ETF basado en una memecoin en EE.UU. Se espera es que el ETP tenga el veredicto oficial a finales de 2024.

Luego del anuncio, la divisa cuyo ícono es un perrito subió un 10% y se ubicó en torno a los u$s0,00001844 por unidad. BONK, lanzada en diciembre de 2022 como una de las primeras memecoins del ecosistema Solana, es la sexta criptomoneda meme con mayor capitalización de mercado con más u$s1.290 millones de capitalización.