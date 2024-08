La fundida exchange semanas atrás movió 47.500 BTC, y hoy mantuvo actividad nuevamente pero no afectó al precio de Bitcoin; ¿la moneda está en alza?

Bitcoin (BTC), la criptomoneda más importante por valor de mercado, vuelve a medir su fortaleza este miércoles 21 de agosto luego que Mt. Gox, la exexchange japonesa, transfiriera u$s782 millones en cripto.

Semana atrás, la excasa de intercambio de criptomonedas nipona, también hizo una gran transferencia: movió 47.500 BTC y desestabilizó al mercado.

Sin embargo, el mercado de BTC se mantiene en alza y según los datos de Bitso, la criptodivisa se mueve a u$s60.572 por unidad.

Pero qué pasa con Bitcoin que esta vez no sufrió masivamente el movimiento de capitales de Mt. Gox y qué signos positivos (o no) otorga actualmente a los inversores.

Mt. Gox no perjudicó al precio de Bitcoin

Matias Bari, director ejecutivo y cofundador de Satoshi Tango, le explica a iProUP que este último movimiento por parte de Mt. Gox "no afectó en gran medida al precio porque se cree que estos no serán vendidos, al menos no de forma total".

"La exchange quebrada ya realizó una cantidad significativa de movimientos y transferencias y en un principio afectaba más al precio por el miedo a que la presión de venta fuera muy grande", apunta.

Según Bari, "con el pasar de las transferencias, esa gran presión de venta nunca llegó o al menos no fue tan grande, por lo que el miedo es mucho menor ahora".

Y añade: "Lo que se cree es que una parte muy pequeña de esta última transferencia de 13.000 BTC será destinada a la venta, mientras que el resto seguramente vaya hacia billeteras frías".

¿Bitcoin ante un nuevo ciclo alcista?

El cofundador de Satoshi Tango considerra que "no se está viendo actualmente un ciclo alcista, pero sí se podría estar viendo el inicio de uno".

Agrega que "existen hoy muchas métricas que pueden determinar el inicio de estos momentos del mercado", pero hay tres en particular que muestran señales positivas: