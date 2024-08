La memecoin Pepe (PEPE) se coronó como uno de los activos digitales más populares entre los inversores latinoamericanos durante el primer semestre de 2024, según un informe del exchange Bitget.

No obstante, su principal rival, Yawn ($YAWN), es noticia luego de crecer 178,81% en la última semana. Por la tarde del jueves 8 de agosto, este avance mermó hasta el 120,98%.

¿Qué es Yawn?

Pero qué es Yawn y es realmente una opción viable para invertir hoy. Para responder estas preguntas iProUP se comunicó con

Matías Bari, director ejecutivo y cofundador de Satoshi Tango, resalta a iProUP que "actualmente se vive el boom de las memecoins".

Por tal motivo, admitió "no estar sorprendido" de que esta memecoin atrajo la atención de tantos inversores.

Para entender este fenómeno primero se debe comprender qué es Yawn y de donde viene. Se trata de un que se presenta como el primer token meme integrado dentro de un ecosistema de u$s1.000 millones.

Por otro lado, YAWN le permite a sus titulares el poder de beneficiarse potencialmente de su marca en expansión y de sus iniciativas centradas en la comunidad.

Esta memecoin tiene como objetivo establecer una posición única dentro del mercado de las criptomonedas, con el finde poder aprovechar los avances en tecnología e inteligencia artificial (IA).

Con todo esto en cuenta, Bari apunta que el aumento en su valor se debe a este interés en este tipo de criptomonedas, y subraya que "también a que ofrece beneficios para los poseedores de este token".

"Según su sitio web, se busca crear una marca a partir de esta criptomoneda y todos los holders podrán obtener beneficios de los negocios y servicios relacionados a Yawn", completa.

¿Conviene invertir en Yawn?

Sin duda ante un crecimiento de casi 200% en una semana, surge la pregunta sobre si conviene invertir o no en este activo. Bari recalca que, actualmente, esta criptomoneda no está listada en ningún gran exchange del mundo, y advierte que, por tal motivo, su acceso no es del todo sencillo.

El especialista afirma que solo es posible comprarlo a través de Uniswap, un exchange descentralizado que funciona sobre la red Ethereum.

Para eso, Bari asevera que se necesita una wallet con saldo en ETH para costear las tarifas de transacción y para poder intercambiar por YAWN.

"Lo que se debe tener en cuenta con este tipo de monedas es que así como suben de forma exponencial también pueden caer a la misma velocidad ya que son extremadamente volátiles en algunos casos. Su precio se mueve casi exclusivamente por especulación y rara vez tienen un proyecto sólido detrás", sentencia.

"Las tendencias en el mundo cripto suelen ir modificándose gracias a las comunidades que siguen a los diferentes proyectos y categorías de tokens. Hace algunos años, los tokens relacionados a finanzas descentralizadas (DeFi) eran la tendencia, hoy lo son las memecoins de Ethereum y Solana", añade.

Por último, Bari recalca que las redes sociales, los influencers, la posibilidad de comprarlas de forma relativamente sencilla y su naturaleza divertida y relajada pueden ser algunos de los factores que expliquen el boom de las memecoins en este momento del mercado.

"Como siempre, es recomendable investigar a fondo cada uno de los proyectos de este tipo en los que se quiera invertir ya que muchas veces son utilizados para estafar a los inversores", concluye.