María Florencia Chango, Finance Sr. Manager de Bitso, reveló a iProUP que "el Halving generó que más gente compre Bitcoin (BTC), la criptomoneda más elegida por los argentinos en nuestras carteras, mientras las stablecoins se posicionan en segundo lugar".

La contadora llevó a cabo una exposición donde relevó algunos datos importantes del mercado de criptomonedas luego del Halving: un evento programado cada cuatro años, donde Bitcoin reduce a la mitad su emisión.

Detalló, mano a mano con este medio que en épocas pasadas se trataba de un evento "de nicho", pero que este año recibió una mayor exposición

Los resultados posteriores al Halving trajeron consigo un importante aumento en la compra de BTC, "y la especulación de una subida, porque es lo que suele suceder entre los 100 y 400 días posteriores", anunció Chango durante Ethereum Argentina 2024.

Además, Chango reforzó la idea de que la criptodivisa de mayor cotización sigue siendo la más elegida por los argentinos, ya que ocupa casi 50% de las carteras de la exchange, mientras que las stablecoins se ubican en un segundo lugar.

Este fenómeno, que no sigue el patrón del resto de la región, que ubica a Ethereum (ETH) como la segunda divisa en preponderancia, se debe a que "los usuarios adaptan el uso de las criptomonedas a las condiciones macroeconómicas de sus países", comentó.

"Los argentinos buscan resguardarse de la volatilidad y de los altos niveles de inflación que caracterizan a nuestra macro, aunque ubican a ETH en el tercer lugar de sus carteras", destacó Chango.

Otro tema sobre el cual se manifestó Chango, como mujer en una industria "que se caracteriza por tener muchos varones, a nivel corporativo y de usuarios", es la representatividad y la inclusión financiera.

"En Bitso Argentina, el 28% de las usuarias son mujeres y el 72% son hombres, para este segundo trimestre de 2024 se espera un aumento de un punto porcentual, pero aún tenemos un desafío para que ese ratio sea igual", confesó.

Sobre las medidas que toma el exchange al respecto, Chango habla de un objetivo a mediano plazo, que propone que el 50% de los cargos jerárquicos sean ocupados por mujeres, para fines de 2025.

"Espero que esa medida salpique al resto y repercuta en esta baja representatividad", teorizó Chango, quien también encuentra un desafío en la inclusión general, dado que afirma que solo "1 de cada 10 argentinos tiene cripto y un 90% escuchó hablar del tema".

"Hay mucha gente que podría comprar y no lo está haciendo. Para eso la educación es clave, porque la gente le teme a lo que no conoce, entonces hay que empezar a bajar los conceptos más a tierra", destacó.

Binance y Bitso, los exchanges dominantes de Latinoamérica: de cuánto es su cuota de mercado

Las criptomonedas se mantienen en constante crecimiento, lo que generó un auge de operaciones en el mercado en el último tiempo, principalmente en América Latina.

Estas se dan a través de los exchanges, plataformas de intercambio que permiten la compraventa de Bitcoin (BTC) y otras criptodivisas.

A nivel regional, se dio a conocer que Binance y Bitso lideran la adopción por estos activos, con un volumen de mercado que llega hasta el 90% entre ambas plataformas.

Mientras que la cuota de Binance llega al 49.7%, Bitso acumula el 40.7% en lo que va del 2024. Así lo reveló la investigación "The State of LATAM Crypto Markets Trends in Trading Activity", llevada a cabo por la consultora Kaiko.

La firma destacó que, "al igual que ocurre a escala mundial, Binance lidera en términos de volumen de operaciones su oferta en el mercado de LATAM". Al mismo tiempo, detalló que "operadores locales como Bitso y MercadoBitcoin se asoman como competidores en la cuota de mercado de Binance".