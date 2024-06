El ecosistema de las criptomonedas está atravesando un momento complejo y muchos analistas consideran que llegó un nuevo invierno al mercado de los activos digitales.

Sin embargo, más allá que la moneda no rompa la barrera de los u$s65.000 desde hace días, se cree que Bitcoin (BTC) podría despegar dentro de poco.

En este sentido, según la cuenta especialista en criptomonedas de X (ex Twitter) @Roman_Trading, Bitcoin podría llegar a los u$s90.000 en el marco de un nuevo ciclo alcista.

Según el análisis realizado por este perfil de Trading, habría que tener en cuenta la importancia del Índice de Fuerza Relativa (RSI) y las Bandas de Bollinger en el gráfico semanal, los cuales podrían marcar una nueva racha alcista.

$BTC 1WWe are now forming a 3rd bullish divergence between P rice and RSI while many are capitulating & calling for lower.Bollinger Bands are also squeezing tighter - creating that volatility to send without returning.#bitcoin #cryptocurrency #cryptonews pic.twitter.com/Vv5w1hZYkd — Roman (@Roman_Trading) June 20, 2024