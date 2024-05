Las monedas digitales de banco central (CBDC, por sus siglas en inglés) toman fuerza entre los gobiernos del mundo, con varios casos de uso que se empezaron a implementar en el último tiempo.

Uno de los más recientes en mostrar interés fue ni más ni menos que Estados Unidos, que hace tiempo considera la posibilidad de lanzar su propio "dólar digital".

Sin embargo, referentes del sector bancario estadounidense se mostraron en contra de que el país destine esfuerzos en su desarrollo.

CBDC: por qué el sector bancario se opone a su creación en EE.UU.

En concreto, los banqueros estadounidenses organizados pidieron a un grupo de legisladores de la Cámara de Representantes apoyar un proyecto de ley que impida a la Reserva Federal (FED) crear una CBDC que pueda emplearse como herramienta de política monetaria.

Tom Emmer, un congresista del Partido Republicano, presentó en septiembre de 2023 la Ley Anti-Estado de Vigilancia de CBDC, la cual se espera que sea sometida a votación próximamente y ya recibió el apoyo de 165 copatrocinadores.

La American Banker's Association (ABA) expresó en un comunicado dirigido al presidente de la Cámara, Mike Johnson, y al líder de la minoría, Hakeem Jeffries, que una moneda digital que sea emitida por el banco central es "innecesaria" en Estados Unidos.

El sector bancario estadounidense se opone a la creación de una CBDC

Los banqueros alegaron que su emisión traería riesgos y costos inaceptables asociados, que perjudicarían al sistema financiero. Y apuntaron que no está claro cómo la emisión de una CBDC mejoraría la inclusión financiera de la sociedad.

Adicionalmente, desde la ABA expresaron que un activo de este tipo debilitaría el rol de los bancos, agravaría las recesiones económicas del país y entorpecería la capacidad de la FED para controlar la economía efectivamente.

El perjuicio principal para los bancos es que se desviaría el dinero hacia la FED, lo que paralizaría la capacidad de las entidades privadas para otorgar préstamos, lo que obstaculizaría el crecimiento económico en todo el país.

Aunque el lanzamiento de una CBDC en EE.UU. no es del todo claro, el lanzamiento del Servicio FedNow para pagos instantáneos en octubre generó preocupación entre algunos analistas, quienes temen que pueda ser el precursor de una futura moneda digital de banco central.

Donald Trump tampoco está de acuerdo con la creación de una CBDC en EE.UU.

El candidato a la presidencia de Estados Unidos y expresidente Donald Trump prometió "no permitir nunca" que la Reserva Federal cree una CBDC en el país.

Esta promesa se produjo durante un discurso de campaña en Portsmouth, New Hampshire, el 17 de enero y fue recibida por el público con un aplauso cerrado, a lo que Trump respondió: "No sabía que sabían tanto... En New Hampshire hay gente muy inteligente".

Donald Trump también se opuso a la creación de una CBDC, aunque mostró su apoyo a Bitcoin

"Una moneda así daría a un gobierno federal, nuestro gobierno federal, el control absoluto sobre su dinero [...] podrían llevarse su dinero, y ni siquiera sabrían que ha desaparecido. Sería una amenaza peligrosa para la libertad, y evitaré que llegue a Estados Unidos", precisó.

En cambio, el empresario dio a conocer un "cambio de opinión" acerca de las criptomonedas, al prometer un futuro "bueno y sólido" para la industria en Estados Unidos, en caso de ser elegido presidente.