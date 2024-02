Solana Labs presentó GameShift, una suite de herramientas para integrar la blockchain de Solana en juegos.

La versión pública, tras una beta en octubre, incorpora la integración de Tensor para mercados de NFT en juegos.

De acuerdo al mensaje compartido en X de Tensor, GameShift ofrecerá la posibilidad de:

Según Solana Labs, la integración permitirá a los jugadores intercambiar NFT entre sí dentro del juego utilizando la stablecoin USDC, y todas las listas se mostrarán en el mercado principal de Tensor para aumentar su visibilidad.

Además, una nueva característica de importación de activos en GameShift permitirá a los desarrolladores de juegos admitir otras colecciones de NFT existentes en Solana.

A grandes rasgos, el propósito de GameShift es simplificar el proceso de integrar juegos en la blockchain, algo que incluye capacitar a los desarrolladores para implementar compatibilidad con billeteras SOL y NFT, aceptar pagos con tarjeta de crédito mediante criptomonedas e incluso activar la funcionalidad de préstamo de activos.

1/ #GameShift Exits Beta Phase ⚡️????We listened to the community and are excited to announce the launch of In-game Marketplaces, powered by @tensor_hq, along with Asset Import!This marks the completion of our foundational feature set and our exit from the beta phase. ???????? pic.twitter.com/OWCl6AjDNM — Solana Labs (@solanalabs) February 5, 2024