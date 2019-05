Buenos Aires regula los monopatines eléctricos: esto es lo que tenés que saber para usarlos

La legislatura aprueba un proyecto de ley que regula su utilización pero no especifica el marco legal para uso de empresas privadas

Hoy se aprobará el proyecto de ley que regula la circulación de monopatines eléctricos en CABA. A diferencia de Ecobici, el servicio que ofrece el Gobierno de la Ciudad, los scooters serán ofrecidos por empresas privadas y una de las primeras empresas que se anota es Rappi.

La firma de origen colombiano ya no se limitará solo al delivery de comidas gracias a su asociación con Grin, empresa mexicana que fabrica monopatines. No se especificaron precios aún pero se estima que el desbloqueo de un monopatín costará $25 y el costo por minuto de uso rondará entre 6 y 8 pesos.

En charla con el medio La Politica Online, un legislador opositor explicó que "esta ley reglamenta el uso del monopatín y lo iguala con la bicicleta. El problema es que no regula absolutamente nada sobre las empresas que van a brindar los servicios ni cómo van a brindarlos"

Te puede interesar Índice Rappi con dólar a $45: cuánto pagan los argentinos por igual servicio al ofrecido en otros países

Otra de las dudas que se plantearon desde la oposición es lo que ocurrirá con el orden en las calles y las veredas debido a que estos vehículos no poseen una estación, los clientes los utilizan y los pueden dejar en cualquier lado una vez usado.

Para usar el monopatín se deberán usar casco y luces. El peso promedio que soportan es de hasta 100 kilos y poseen una autonomía cercana a los 20 kilómetros. Otra de las empresas que se quieren sumar al negocio es Cabify, así como Uber luego de haber invertido en la firma de scooters Lime, muy conocida en Estados Unidos.

Las empresas de delivery de comida han florecido en Argentina pero han sido duramente cuestionadas por lo poco que respetan las leyes de tránsito locales. El juez Roberto Gallardo dictaminó recientemente que empresas como Rappi, Glovo y PedidosYa no cumplen con las normas de tránsito. La Cámara ordenó a fines del año pasado "una serie de medidas que tuvieron en mira, fundamentalmente, el grave riesgo a la seguridad en la vía pública y la afectación a la integridad de los conductores de bicicletas" de las apps de delivery.

Se determinó el uso obligatorio de casco e indumentaria con bandas reflectivas así como que la caja de transporte no puede ser usada como mochila sino que debe estar adherida al vehículo. A pesar de esto no se estima que la ley sea votada en contra ya que según algunos legisladores de la oposición "los monopatines en sí mismos son algo bueno para el tránsito, el problema es cómo se manejan las empresas"