La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, ha felicitado al presidente electo de Argentina, Javier Milei, y ha expresado su deseo de trabajar "estrechamente" con él para salvaguardar la estabilidad macroeconómica del país.

La responsable del Fondo ha señalado que esperan coordinarse con el nuevo mandatario, que tomará las riendas del país a partir del próximo 10 de diciembre, y su administración durante los próximos cuatro años para desarrollar e implementar un plan sólido para el futuro económico de Argentina.

Asimismo, ha hecho un llamamiento a fortalecer el crecimiento inclusivo para todos los argentinos, en una publicación a través de su cuenta de 'X' (antes Twitter). Actualmente, uno de cada cuatro argentinos viven en situación de pobreza.

