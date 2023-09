Estos argentinos crearon la clave para vender más: cómo funciona su servicio que hasta recompra tu stock "parado"

La plataforma conecta a comerciantes con marcas poco conocidas pero de calidad para que puedan generar mejores negocios. Las claves

"Los comerciantes nos mostraban que recibían por WhatsApp unos 200 mensajes por semana con archivos PDF muy largos y sin mucha información, sobre los cuales tenían que elegir qué productos iba a preferir su clientela. Esa compra después la concretaban por teléfono y si no había stock había que buscar alternativa, además de gestionar el envío, el pago, etc", recuerda Juan Pablo Degiovanni quien ante ese escenario tuvo una epifanía: "La tecnología puede ayudar y debe cambiar radicalmente todo esto".

Así nació Discoverit, el primer marketplace en Argentina que busca unir marcas independientes con minoristas que quieran comprar productos para revender en sus negocios. El objetivo es que puedan diferenciarse de su competencia e impulsanr a las Pymes argentinas.

Discoverit: cómo funciona

"Empujamos a estos productores locales que de alguna manera compiten contra las grandes multinacionales y las apoyamos para que puedan vender a todo el país, emparejando la balanza con tecnología y servicios, como Mercado Libre, que potencia las marcas masivas, no a los fabricantes locales", aseguran desde Discoverit.

La empresa busca que los artículos que ofrece como opción a sus compradores sean nacionales o se les dificulte llegar con su marca a toda la Argentina, ya sea por cuestiones logísticas o porque se les hace engorrosa la parte de los pagos.

"Nosotros venimos a intermediar y a decirle a esas marcas independientes que acá tienen un lugar en el que los vamos a ayudar a hacer toda esta parte tan compleja para que se enfoquen específicamente en el desarrollo y en la fabricación de sus productos", complementa el CEO.

El ejecutivo remarca que el objetio es "es potenciar a las Pymes argentinas que tienen productos de excelente calidad pero que, al tener equipos más acotados, les es mucho más difícil poder llegar y crecer a nivel país".

La empresa permite a los comerciantes acceder a nuevas marcas y diferenciarse de sus competidores

"Ellos nos delegan toda la parte de la gestión de ese inventario para que lo puedan potenciar en todo el país. La persona hace un registro bien simple y accede a ver un catálogo de más de 300 marcas y unos 5.000 productos en promedio que puede visualizar con distintos tipos de filtros", completa.

Degiovanni remarca que "el usuario tal vez elige tres marcas distintas que están en tres provincias diferentes, pero eso no importa porque recibirá los productos en su negocio y sin costos de envío, pues nos hacemos cargo nosotros y con nuestra gestión. Que no haya costo de envío es súper importante, más para todas las empresas que están en el interior".

Discoverit: beneficios y lo que viene

Para impulsar el uso del marketplace y el consumo de nuevas marcas, Discovery ofrece 10% de descuento en la primera orden y una venta garantizada. "Es un costo que asumimos nosotros. Lo que queremos es que se puedan descubrir marcas nuevas y que así los comerciantes también se puedan diferenciar de su competencia", asegura el emprendedor.

"Para eso, lo que hicimos fue una venta garantizada, que es un concepto que estamos imponiendo que implica que si no vendes parte del stock que compraste, nosotros te recompramos y quedará como crédito en el Marketplace para que puedas comprar otra cosa, pero no asumís vos el riesgo de no poder vender algo", agrega.

Además, anticipa que están "trabajando en paralelo en un algoritmo para entender qué producto le puede servir más a un cliente y que no necesite devolverlo".

El modelo de negocio de la firma es cobrar un porcentaje de un 15% al vendedor. La tarifa final incluye el descuento inicial, los envíos, el riesgo de la devolución que pudiese haber y principalmente de todo lo que tiene que ver con la gestión de venta al por mayor.

Discoverit además permite a Pymes argentinas tener una mayor visibilidad en todo el país

Hoy, la plataforma cuenta con unos 25.000 minoristas. Según Degiovanni, "como marca pequeña, para hacerte conocido, tenés que ir a una expo o tener un equipo comercial que recorra todo el país".

"Eso es muy costoso y ahí es donde nuestra solución viene a funcionar de vidriera para los productos, para mostrarlos a todo el país. Buscamos a todas esas marcas que necesitan este marketplace para ayudarlos a desarrollarse, a vender más, a resolver la logística de los pagos, financiamiento, etcétera", detalla.

Desde Discovery también trabajan en ofrecer créditos. "Si vos vendés un producto en San Juan, pero te viene un cliente que es de Córdoba o de Buenos Aires y te pide financiación, probablemente no lo hagas porque no lo conoces. Entonces nosotros vamos a tomar por vos ese riesgo de financiar a ese comprador para que se produzca la venta", asegura.

Y concluye: "Toda esa intermediación que incluye el financiamiento, garantizar la compra para que lo puedas devolver sin riesgo, hasta los descuentos en la primera orden y el envío gratuito a tu negocio es lo que tenemos que hacer como empresa para que más marcas puedan comprar y vender a más minoristas en todo el país. Es un camino largo y difícil obviamente pero lo podemos desarrollar".