Locura por el "dólar cripto": se registró récord de operaciones y superó al blue por primera vez en el año

La divisa paralela marcó un nuevo récord y potenció la cotización de todas las divisas digitales, en especial los criptodólares

El dólar blue está descontrolado. Si bien cerró a 442 pesos en el mercado oficial, en las versiones cripto de la divisa estadounidense subieron más allá por primera vez en el año.

Según el seguimiento de Coinmonitor, el "dólar bitcoin" cotiza a $453, ubicándose no sólo como el valor el valor más alto del año, sino también por encima del blue por primera vez en 2023.

Esta cotización deriva de dividir el precio internacional en dólares por el valor local en pesos de la criptodivisa líder. Sin embargo,

Los dólares digitales, en aumento

Más allá del dólar bitcoin, los llamados "criptodólares", es decir, las monedas estables que cotizan 1:1 con la divisa estadounidense, fueron la vedette este viernes.

Según el gráfico de Cryptoya, la demanda comenzó hacia el mediodía, cuando la tendencia alcista del dólar blue era irreversible.

"Es una locura. El 50% de nuestras operaciones fueron en USDT hoy (por el viernes), cuando no suele superar el 25%", afirma a iProUP en estricto off-the-record un cambista digital de amplia experiencia en el mercado.

El Tether fue la moneda digital más comprada este viernes

Uno de sus colegas no sólo confirma la tendencia, sino que además remarca que "siempre que sube el blue se recalienta el dólar cripto". Pero añade otro dato más.

"La venta de USDT creció más de 50% intradiario este viernes. Si bien ya venía en aumento, hoy se disparó mal", completa la fuente.

Así, los diferentes criptodólares se ubicaron en los siguientes precios al cierre de esta edición:

USDT: $442,48

DAI: $443,93

BUSD: $450,90

USDC: $463,94

USDP: $455,50

"Si no subió más, es porque la gente no tiene más guita", grafica a iProUP un cambista digital, quien no puede asegurar a qué precio subirá la divisa.

"Tenemos el dólar a 442 y la inflación al 7%. Nada puede salir bien", lamenta.