Se cayó la red de Cardano: qué sucedió y cómo afectó a su criptomoneda

La cadena de bloques que compite con Ethereum sufrió una derrumbe de 50% de sus nodos, aunque duró solo algunos minutos. Esto fue lo que ocurrió

La industria de las criptomonedas se expandió ampliamente en los últimos años con la aparición de novedosos protocolos que permiten una mayor descentralización en el rubro.

Uno de ellos es Cardano, con su criptomoneda ADA que se volvió una de las más apostadas entre las cadenas de bloque de prueba de participación (PoS), la cual compite cada vez más de cerca con Ethereum.

El ecosistema de Cardano en particular tuvo grandes avances en 2022, dados principalmente por su actualización Vasil que prometía optimizar el rendimiento de las operaciones en su blockchain. Sin embargo, su arranque de año no fue el mejor por una causa en particular.

Cardano: por qué colapsó su red

Usuarios de la red informaron que más de 50% de los nodos de Cardano se desconectaron brevemente el domingo 22 de enero.

Según detallaron los desarrolladores, lo que causó esta caída fue una anomalía que produjo que medio sistema se reiniciara de forma automática.

"Anoche, durante la anomalía en la red Cardano, no se cayó toda la red. Hubo un breve período de degradación. La mayoría de los nodos afectados se recuperaron. No fue necesario reiniciar la red", explicaron.

La red de Cardano sufrió un colapso del 50% de sus nodos que se reiniciaron automaticamente

Cardano: cómo se vió afectada la blockchain

De acuerdo a lo expuesto, la interrupción afectó a los nodos de retransmisión y a los nodos productores de bloques, aunque la producción solo se vio afectada por un breve lapso de tiempo debido a la sincronización temporal de la red.

De hecho, la única consecuencia fue la ralentización de la generación por unos pocos minutos y el impacto fue bajo, "similar a los retrasos que se producen durante las operaciones normales", indicaron.

Sin embargo, aún se desconocen la causa de la anomalía y las desconexiones y reinicio de los nodos afectados.

"Ahora investigamos la causa raíz de este comportamiento anómalo e implementamos nuevas medidas de registro junto con nuestros procedimientos de supervisión habituales", puntualizó el comunicado oficial de Cardano.

Un nodo cumple la función de crear canales de pago que se conectan con otros nodos de la red y son partes esenciales para el funcionamiento de la red. De este modo, se pueden enviar y recibir pagos entre los nodos que operan.

Cardano: cómo reaccióno ADA, su criptomoneda

Las razones de la falla del nodo pueden ir desde una sobrecarga de actividad transaccional hasta un código defectuoso, según CoinDesk.

Para varios especialistas, este incidente demostró la robustez que presenta la blockchain de Cardano

"La conclusión real para mí es cuán impresionantemente resistente es la red Cardano. Algo eliminó 60 % de los nodos y la red se recuperó en unos minutos, y continuó produciendo bloques en todo momento", opinó al respecto Pi Lanningham, director de tecnología del intercambio descentralizado con sede en Cardano, SundaeSwap.

La situación no tuvo mayores sobresaltos en el precio de ADA, la moneda digital de Cardano, que ronda los u$s0.37, con una ligera caída de menos de 1% en las últimas 24 horas.