Binance: ¿ha alcanzado este exhange un tamaño tal que no se lo podría dejar quebrar?

Luego de la caída de FTX y otros exchange, surgen dudas sobre el porvenir de Binance, pese a haber presentado informes que afirman su sustentabilidad

La preocupación sobre el destino de Binance volvieron a surgir luego que la auditora francesa Mazars Group, que realizara un informa a favor del exchange, tomara la decisión de no hacer más trabajos para empresas cripto.

CZ, el presidente y fundador de Binance, no ha dejado de tratar de transmitir tranquilidad a los mercados desde que cayó en desgracia FTX

Y parte ha sido gracias no sólo a informes internos, sino a externos, como el realizado por Mazars Group. o uno nuevo de CryptoQuant.

Pero las dudas se reavivaron con la decisión de Mazars de no volver a hacer ningún tipo de auditoría para empresas cripto, y las razones que podría haber tras esa movida, y ha generado incertidumbre en los mercados y entre expertos por su informe de "prueba de reservas".

En un mundo cripto que está tomando un camino de descentralización, hasta los más a favor de Binance y de CZ comienzan a hacerse preguntas, más en medio de una fuerte debilidad en el valor de las cripto.

Incluso algunos señalan que se refuerza la preocupación de que Binance se haya convertido en un actor "demasiado grande para fracasar", indicó Bloomberg Linea.

CZ no ha cejado en tratar de llevar tranquilidad a los mercados sobre la situación de Binance

"No creo que Binance esté tratando de causar problemas, pero esa organización es ahora un riesgo para todos nosotros", dijo Mark Lurie, director ejecutivo y cofundador de Shipyard Software, un desarrollador de bolsas descentralizadas. "Cada vez que un actor controla una cantidad sustancial de volumen, hay muchos riesgos sistemáticos".

Un dato a tener en cuenta es que desde la caída de FTX, Binance ha logrado alcanzar una cuota de mercado al 52,9%, la mayor de su historia.

Por otro lado ha crecido su participación en el comercio de derivados al 67,2%, según CryptoCompare.

El senador estadounidense de Tennessee, Bill Hagerty, señaló que una posible caída de Binance sería "catastrófica para la industria de la criptodivisa, y resultaría catastrófica para todos los consumidores que utilizan la industria".

Desde Binance aseguran que no pasará nada, incluso si muchos de sus usuarios deciden retirarse de la plataforma. Pero la mismo tiempo se señala que su porpia cripto, el BNB, ha caído un 20% desde el lunes.

Se suma que esta semana hubo una corrida de retiros por valor de u$s 6.000 millones de la plataforma, pero desde BInance aseguraron que "hemos sido capaces de cumplir con ellos sin romper el paso", agregando que el exchange no invierte los fondos de los usuarios, mantiene el cripto de los clientes en cuentas segregadas y todos los activos están respaldados 1 a 1, sumado a un fondo de emergencia de u$s 1.000 millones.

El token nativo de Binance ha perdido valor en la última semana

Se señala que Binance debería buscar otro auditor externo, que realice un auditoría completa y profunda para lograr llevar una real tranquilidad a los mercados.

Pero aparte de Mazars, BDO, que había avalado a Tether, está reconsiderando trabajar con empresas cripto.

Binance puede resultar invulnerable al tipo de corrida bancaria que ha derribado a FTX y a otras empresas este año, pero CZ aún se enfrenta a riesgos legales y a un escrutinio gubernamental que podrían convertirse en amenazas existenciales para el negocio, indicó Bloomberg Linea.

Mientras tanto no hay que olvidar que Binance esta siendo investigada por blanqueo de dinero y delitos fiscales por el Departamento de Justicia y el Servicio de Impuestos Internos de Estados Unidos. En la investigación, Chainalysis Inc, una firma forense de blockchain, concluyó en 2020 que entre las transacciones que examinó, más fondos vinculados a actividades delictivas fluyeron a través de Binance que cualquier otro criptointercambio.

"Binance ha establecido prácticas comerciales claras para garantizar que operamos a nivel mundial de una manera que cumple con las regulaciones", dijo el portavoz de la compañía el viernes.