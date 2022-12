La plataforma Belo presentó fallas en su sistema: de qué se trataron las mismas

Belo, la aplicación de compra y venta de criptomonedas, tuvo problemas con la última actualización de su plataforma. Pero, de qué se trataron los mismos

Durante las primera horas del lunes usuarios de Belo, una aplicación móvil argentina que permite comprar y vender criptomonedas, reportaron serios inconvenientes y es por esto que sus usuarios se quejaron.

La mayoría de los afectados narró tener transferencias duplicadas o triplicadas, sin ser los autores de esas operaciones. A esto se sumó la demora en la respuesta que brindara la solución al conflicto.

El CEO de Belo, Manuel Beaudroit, admitió la situación, sostuvo que frenaron el funcionamiento de la plataforma y pidió paciencia para arribar a la normalidad. "Por un problema vinculado a nuestra última actualización, este lunes algunas transferencias entrantes fueron duplicadas o triplicadas", expresó.

"Pausamos preventivamente hasta poder realizar los ajustes correspondientes. Ya se normalizó el 95% de las cuentas. Gracias por la paciencia".

La falla de la aplicación Belo

En apariencia se trató de un "bug", como se denomina a un error o falla de un sistema o programa que conduce a resultados inesperados, en la jerga informática. Algunos comentarios de clientes de la marca reseñaban lo sucedido en redes sociales.

"Buenas, me levanté y tengo movimientos raros en mí cuenta. Me aparecen 3 depósitos que yo no hice, el ajuste y suspensión de cuenta. Le pasó a más gente también", expresó uno de los tantos usuarios.

Manuel Beaudroit, CEO de Belo

Según lo informado por la empresa, los fondos falsos ya fueron extraídos de las cuentas afectadas y aquellos que gastaron esos montos antes de que sus cuentas fueran congeladas verán los ajustes correspondientes hechos en su saldo.

En otros casos se daban cuenta de la demora para la solución al conflicto.

"Tengo el mismo problema y mi cuenta bloqueada y nadie me responde. Pasaron casi 2 horas desde mi reclamo", indicó otro usuario.

Balance de Belo

Los números con los que cierra el año Belo son muy buenos y, de algún modo, muestran la magnitud del inconveniente que afectó a tantas personas.