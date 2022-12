El "Netflix cripto" es argentino y en vez de cobrar, te paga: cómo ganar plata mirando series o creando contenido

La plataforma tiene su propia divisa virtual y retribuye a los usuarios que miran la publicidad que se muestra en la plataforma

Para muchos, maratonear series es el mejor plan de fin de semana. Pero ahora el usuario puede, además de entregarse al al ocio y el entretenimiento, recibir pagos por su tiempo.

Esa es la promesa de Flixxo, una plataforma de video Web3 enfocada en microseries y creadores 3.0. El servicio de streaming posee su propia criptomoneda -el Flixx- que los usuarios reciben en función de su actividad en la plataforma.

Criptomonedas: cómo ganar dinero mirando series en Flixxo

"La empezás a usar y ya estás jugando con una criptomoneda sin darte cuenta", asegura a iProUP Adrián Garelik, guionista, productor de cine y CEO y cofundador de Fixxo.

Así, sigue el ejecutivo, "cada vez que mirás una publicidad, el anunciante le paga al usuario final en Flixx, nuestra criptomoneda, por haberle dado su atención durante unos segundos a su publicidad".

"El usuario también puede ganar criptomonedas invitando amigos, compartiendo contenido, consumiendo cierta cantidad de contenidos o aceptando desafíos como mirar una serie de terror en Halloween", completa.

Garelik destaca que cualquier persona que utilice la platarforma recibe monedas digitales "todo el tiempo porque interactúa con la plataforma y los anunciantes y genera capital, no es que surge de la nada. Es decir, le doy una moneda que se generó a partir de que entró dinero".

El ejecutivo resume el modelo económico de Flixxo de la siguiente manera:

"El usuario elige lo que quiere ver y lo paga con esa misma criptomoneda"

"Cuando reproduce contenido, le está pagando directamente al creador de contenidos"

"Este, a su vez, le vende la criptomoneda al anunciante: recibe pesos para pagar las expensas"

"El anunciante tiene Flixx para hacer publicidad en la plataforma"

Criptomonedas: cómo se creó Flixxo

¿Cómo fue ese proceso de crear su propia criptomoneda? "Fue una locura. Corría el año 2016 cuando empezamos con el primer proyecto, tuvimos el primer demo en 2017 y salimos a buscar capitales de fondos de inversión", recuerda Garelik.

El ejecutivo remarca que "en ese momento explotaban las ICO (Oferta Inicial de Monedas), en las que la gente que tenía un proyecto prevendía una criptomoneda a la comunidad para fondear sus iniciativas".

"Nos embarcamos en esa aventura y fue todo muy profesional pero también muy casero. Para fines de 2017, iniciamos el ICO y levantamos capital de 2.000 contribuyentes repartidos en todo el mundo. En total llegamos a levantar casi cinco millones de dólares", recuerda.

De esta forma, el Garelik señala que crearon "una criptomoneda en la que utilizamos toda la tecnología Blockchain y Web3 para que todo el proceso de monetización sea transparente, se entienda qué es lo que pasa y en dónde está el dinero en este juego de mirar publicidad o de comprar un crédito para después entregárselo a un creador. Todo el movimiento está muy transparentado entonces es un juego muy claro para todos los que están participando".

"El usuario sabe que cuando está mirando un capítulo de estas series está apoyando directamente al creador, quien a su vez sabe que la plataforma no se quedó con nada en el medio y que todo el dinero terminó en su poder", asegura.

También enfatiza que Flixxo "tiene como propósito devolverle el poder a los creadores porque en todo este ecosistema de plataformas de streaming en general el creador está muy bastardeado".

Según Garelik, BitTorrent y Blockchain vinieron a democratizar la transmisión de información y valor

Garelik asegura que "la Web3 empezó primero como algo cultural y que lo tecnológico viene a ponerle un broche de oro a todo eso, para generar todos los años centenares de horas de contenido de un nicho que nos gusta mucho que son las microseries, con episodios de entre cinco y quince minutos. Ahí descubrimos a un creador muy libre y muy independiente que cumple con todos estos requisitos".

Criptomonedas: cómo democratizan el acceso a contenidos

En ese sentido, el CEO explica que cuando lanzaron Flixxo "la idea original fue mezclar dos tecnologías que sentimos que eran de los pocos accesos democráticos que tenía internet todavía, porque se hablaba de un internet democrático pero la realidad es que todo el acceso era a través de Google o Facebook".

"Así, descubrimos que había un par de tecnologías que eran absolutamente libres y horizontales: BitTorrent para la transmisión de archivos y Blockchain para la transmisión de valor. Entonces, dijimos: 'Si montamos una red de BitTorrent para distribución de contenidos y esa red la monetizamos a través de una criptomoneda es una red que es imposible de censurar y de dar de baja'", explica.

Así fue como Garelik y sus socios combinaron ambas tecnologías "para tener una red totalmente libre, donde todo el flujo de transmisión de información y de valor estuviera totalmente transparentado y en manos de la comunidad.

Para Flixxo, la unión de las dos tecnologías fue casi natural debido a las similitudes entre ambas historias. "BitTorrent tuvo un recorrido parecido al Bitcoin y a las criptomonedas: se los bastardeó mucho", asegura el CEO.

En este sentido, resalta que "lo primero que piensa la gente cuando les hablas de BitTorrent es en la piratería y en verdad fue una tecnología que fue censurada pero es súper efectiva". Y plantea un ejemplo para graficarlo.

Para su creación, Flixxo lanzó una oferta inicial de monedas con la que recaudó casi u$s5 millones

"Imaginate que cuando se estrenó la sexta temporada de Game of Thrones, HBO Max explotaba. A las 20:30, cuando el capítulo ya había terminado, encontrabas 500.000 personas compartiéndolo en redes de BitTorrent, lo veías en HD e impecable media hora después. Esto porque la tecnología es fantástica: es mucho mejor empezar a compartir contenido entre nosotros a que vayamos todos juntos en embudo a buscar un contenido a un servidor que puede estar a 500 km", se explaya.

Y continúa: "Esto optimiza mucho el flujo, pero la industria del entretenimiento lo bastardeó. A Blockchain le pasó lo mismo, con los bancos que decían que eso era sólo para lavado de dinero y comprar armas. Finalmente, la moneda que más se usa para lavar dinero y comprar armas es el dólar".

Hoy, Flixxo posee un catálogo de más de 200 microseries de todo el mundo, que incluye una docena de producciones propias y más de 100.000 usuarios registrados.

"Nos pusimos como objetivo que sea una plataforma que pueda usar cualquiera: mi hijo, mi mamá o mi vecina. Es decir, no tiene que entender de Blockchain ni de criptomonedas. Y del otro lado tuvimos una comunidad que estaba deseosa de que creáramos este ecosistema", asegura.

Por último, Garelik destaca las ventajas de un sistema descentralizado y llama a que más productores de contenido se sumen.

"Me parece super importante su apoyo. Yo no necesito darme vuelta y decirle a mis accionistas que este trimestre las ganancias fueron mejores que las del trimestre pasado: yo tengo que generar un ecosistema que favorezca a los creadores. Me parece que las tecnologías nos van a ir invitando de a poquito a que nos metamos en esos mundos tecnológicos y partir de ahí descubramos hacia dónde va", concluye.