Esta cripto se posiciona entre las más interesantes en el mundo de la economía digital

Esta cripto ha sabido ganarse su posición en el mercado, y al día de hoy la cadena es la tercera más grande en términos de valor de staking

ADA de Cardano es una de criptomonedas más apostadas entre las cadenas de bloque de prueba de participación (PoS).

Según Cardano Daily, la cripto se posiciona en el tercer lugar entre las Blockchain PoS más grandes en términos de volumen de tokens apostados (staked), o dispuestos como garantía.

De esta menara ha logrado alcanzar los u$s 11.490 millones en ADA apostados, superando a Binance Chain (BNB Chain), con un valor inferior a los u$s 5.000 millones.

Asimismo está mejor posicionada que Avalanche (AVAX) y Polkadot (DOT), cuyos valores de staking rondan los u$s 4.000 millones cada una, y las supera incluso cuando sus recompensas de apuesta son mejores (8,5% y 13,9% respectivamente frente a los 3,2% de ADA).

Así, se posiciona detrás de Solana (SOL) y Ethereum (ETH), con u$s 19.750 millones y u$s 12.800 millones de tokens apostados, respectivamente.

Por su lado el el sitio web Staking Rewards indica que Cardano tiene actualmente unos 25.000 millones de tokens ADA bloqueados en programas de participación.

Staking y PoS

Las Blockchains basadas PoS, los usuarios colaboran para validar nuevos bloques y asegurar la red mediante el staking de tokens.

El valor de staking, no obstante, que se mide en función de la cantidad de criptomonedas nativas que se colocan en un contrato inteligente para asegurar la red, se diferencia del valor total bloqueado (TVL), que se refiere al valor total de las criptomonedas colocadas en un sistema de finanzas descentralizadas (DeFi), o protocolos DeFi en general.

Vale notar que Cardano se queda atrás en cuanto a su volumen de TVL, unos u$s 79 millones, según DeFiLlama, muy lejos de BNB Chain, con unos u$s 5.000 millones, y aún más distanciado de Ethereum, con un TVL de u$s 30.800 millones, indicó Diario Bitcoin.