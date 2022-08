La Unión Europea inició la "persecución" a bancos cripto: ¿qué medidas tomó y como afectan al mercado?

Tras varios años de estar en una zona gris que permitió su evolución, el principal organismo internacional del viejo continente avanza contra el ecosistema

La Unión Europea mantiene su postura y vuelve a la carga contra el mercado de las criptomonedas.

Tras aprobar una polémica ley que restringe el anonimato de las criptomonedas resguardadas en billeteras virtuales que pertenezcan a alguno de los países del organismo, la UE ahora lanzó nuevas restricciones contra los bancos con exposición a esta clase de activos.

Así lo reveló un reporte de CoinDesk, el cual detalló que los legisladores de la Unión Europea se encuantran evaluando nuevos requisitos para regular aún más la actividad a toda entidad bancaria.

La información se desprende de una enmienda a una ley de servicios financieros presentada por el diputado finlandés del Parlamento Europeo, Ville Niinistö.

Criptomonedas: por qué la Unión Europea busca limitar a los bancos

El proyecto, con fecha el 11 de agosto, detalló que los prestamistas regulados deben limitar su exposición a activos digitales como Bitcoin (BTC) a solo un 1% de su capital.

La propuesta surge de una clasificación que identifica a las monedas digitales como activos de clase 2, considerados excesivamente volátiles y riesgosos.

En concreto, el proyecto busca restringir de forma absoulta la cantidad de Bitcoin que pueden mantener los bancos comerciales del ente en sus tesoros.

En principio, los requisitos serían más flexibles para otros activos digitales cripto como las stablecoins reguladas y otros tokens que utilizan la tecnología blockchain, agrupados ambos bajo la clasificación 1.

Regulación cripto: diferencias entre activos de clase 1 y clase 2

Ville Niinistö, legislador del partido verde, habría propuesto esta nueva regulación basandosé en un proyecto similar presentado por el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea, que también busca limitar las exposición de los bancos convencionales a las criptodivisas.

El Comité de Basilea, la organización mundial que aglutina a las autoridades de supervisión bancaria, emitió a finales de junio la propuesta para limitar a los prestamistas la exposición a activos digitales de "Grupo 2" también a solo el 1% de su capital.

El organismo con sede en Suiza agrupa a los del Grupo 2 como activos que no están respaldados por reservas convencionales o que "no tienen contraparte". Entre estas, menciona a criptomonedas no tokenizadas como Bitcoin, altcoins, y monedas estables algorítmicas.

Mientras que por el lado de las de "Grupo 1", estos son definidos como activos tradicionales tokenizados, e incluyen acciones sintéticas y stablecoins reguladas.

La intención de la Unión Europea sería equiparar las criptomonedas con ciertas regulaciones que ya rigen en los bancos tradicionales. La propuesta ya fue presentada en la UE, aunque, en contraparte, la del Comité de Basilea aún está bajo consulta.

Regulación cripto: la polémica ley aprobada por la Unión Europea

En abril de este año, el Parlamento de la Unión Europea (UE) votó a favor de una controvertida ley que atenta contra el anonimato de las criptomonedas y que limitaría el uso de las billeteras autocustodia en todo el bloque.

Se trata del llamado Transferencia de Fondos" (TFR) , en el que el parlamentario Stefan Berger también dio a conocer los resultados desfavorables para el sector de monedas digitales a través de su cuenta de Twitter.

"Lamento mucho los resultados de las enmiendas a TFR. Esto debilita a Europa como lugar para la innovación", escribió Berger.

Según los informes, los miembros del Partido Popular Europeo (PPE), de centroderecha, se opusieron a muchos de los cambios más controvertidos y condenaron lo que llamaron una "prohibición de facto de las billeteras autohospedadas".

Entre ellos, Stefan Berger, miembro del Parlamento, condenó la postura de sus análogos del S&D (socialistas y demócratas), que apoyaban las reformas.

Sin embargo, y a pesar de que el PPE tiene la mayor cantidad de asientos en el Parlamento de la UE, la reforma pasó adelante, aparentemente contando con el voto de miembros de ambos partidos, tanto "rojos" como "verdes", según reveló Berger.

La votación también siguió adelante a pesar de las objeciones de líderes de la industria y de las advertencias de expertos legales.

"Esta revisión desataría todo un régimen de vigilancia en intercambios como Coinbase, sofocaría la innovación y socavaría las billeteras", comentó Paul Grewal, directo legal de Coinbase, en una publicación de blog.