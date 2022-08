Con solo un tuit, Elon Musk le regaló a este token "el mejor día de su vida": ¿qué fue lo que sucedió?

El multimillonario publicó un tuit donde se mostró interesado en comprar un club de fútbol inglés. ¿De qué entidad se trata y en qué quedó todo?

El multinillonario Elon Musk volvió a estar en el centro de la escena (una vez más) a partir de un posteo en Twitter, la red social con la cual el fundador de Tesla y SpaceX mantiene una ardua disputa legal.

A modo de broma, Musk tuiteó que compraría al Manchester United y, a partir de la publicación, un token con el nombre del club de fútbol subió más de 55.000% en un rango de apenas 24 horas.

La influencia del magnate en los mercados (principalmente en el de criptomonedas) volvió a quedar en evidencia este miércoles 17 de agosto, esta vez, debido a una broma que decidió hacer por Twitter.

El asunto de este token, que mencionamos anteriormente, es que no tiene ninguna relación con el Manchester United, más allá de su nombre.

De hecho, el token MUFC no solo no es respaldado por el club o alguna plataforma de renombre para el lanzamiento de tokens, sino que 1.

Token MUFC: sin respaldo del Manchester United

Como se mencionó, el token no tiene ninguna relación con el club de fútbol más allá de su denominación.

Muchos clubes de fútbol ya tienen sus tokens

El Manchester United no tiene alianza alguna con plataformas emisoras de fan tokens como Socios.com.

Otros clubes, como el FC Barcelona o el Paris Saint Germain sí los tienen, por lo que una posible confusión con este token del Manchester no sería descabellada.

El riesgo de comprar un token como este, pensando que tiene respaldo del equipo, es real.

Y en un mercado abierto para cualquiera, como el de las criptomonedas, ese riesgo es muy alto.

A eso se le suma la influencia de un personaje como Musk, que con un simple tweet que ni siquiera mencionó al token en cuestión, generó esta ola especulativa en el mercado.

Antes de ese mensaje del empresario, el token parecía prácticamente muerto. Los mismos datos de coinpaprika.com muestran que el volumen de comercio de MUFC en PancakeSwap llegaba, en el mejor de los casos, a decenas de dólares en 24 horas.

Elon Musk es considerado para algunos, el hombre más rico del mundo

Hora de desmentir el tweet

Conocido por sus salidas de tono, Musk luego de aquel tweet, no añadió nada más y no dejó claro si se trataba de una broma o si realmente tenía la intención de comprar el club de fútbol inglés.

Pero horas después, frente al revuelo de los medios y la gente, el reconocido empresario salió a desmentir sus dichos, también mediante la plataforma Twitter.

"No, esta es una vieja broma de Twitter. No voy a comprar ningún equipo deportivo", aclaró el cofundador y líder de Tesla, SpaceX, Neuralink y The Boring Company.

Pero para dejar una mínima esperanza en los fanáticos, Musk agregó: "Pero si fuera a comprar algún equipo, ese sería el Manchester United. Era mi equipo favorito cuando era niño".