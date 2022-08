Dólares manchados o escritos: ¿qué problemas podés tener con ellos al venderlos?

Más allá de su valor local, intentar pagar con un billete de dólar en mal estado te puede generar un dolor de cabeza y hasta provocar pérdida de dinero

A partir de medidas como el cepo al dólar y la inflación sin fin de los últimos meses, son cada vez más los argentinos los que se ven en la necesidad de adquirir la divisa norteamericana para ahorrar y para protegerse de la pérdida de valor de la moneda local.

Las diferentes restricciones impuestas por el Gobierno hacen que muchos opten por acudir a las cuevas porteñas para adquirirlas en el mercado paralelo, sin los límites del cupo de u$s 200.

Actualmente, el dólar oficial se comercializa en torno a los $137 y el solidario que actualmente se ubica por encima de los $227.

Sin embargo, a la hora de depositarlos en una cuenta bancaria, son muchos los ahorristas que se llevan una sorpresa desagradable: que reboten los billetes en la ventanilla por el estado de los mismos.

Son pocos los que prestan atención al cambiarlos o adquirirlos en los circuitos paralelos y esto puede ocasionarles varios problemas e inclusive llevarlos a perder mucho dinero.

¿Qué problemas podés tener por operar con billetes dañados?

"En líneas generales, los bancos argentinos importan de Estados Unidos dólares americanos en billetes, pero en muy pocas ocasiones realizan exportaciones de los mismos", explicaron a iProfesional desde Banco Piano, una de las entidades más representativas de Argentina en el segmento de cambio de monedas.

Y agregaron que "es por este motivo que las entidades generalmente no aceptan dólares que se encuentren manchados, dañados o escritos, ya que estarían obligados a exportarlos dado que no pueden entregar billetes en mal estado a ahorristas que los retiren por ventanilla".

Es por esto que, en caso de que tengas billetes que no estén en buenas condiciones, existen muchas probabilidades de que los mismos sean rechazados.

"Este es un inconveniente que se repite en la mayoría de los países limítrofes y también en otros de la región, dado que la media o baja bancarización y el ahorro doméstico generan este tipo de problemas con los billetes que no son de circulación en el respectivo país", completaron desde Banco Piano.

Riesgo en el manejo del efectivo: la importancia de las operaciones La institución cambiaria remarcó la importancia que tiene que este tipo de operaciones sean realizadas "en entidades habilitadas y supervisadas por el Banco Central, por el riesgo que implica el manejo de efectivo y toda la seguridad asociada a la operación". Respecto a la legislación que alcanza a los billetes en mal estado, en Banco Piano explicaron que no hay ley alguna que obligue a las instituciones cambiarias a aceptar los billetes en mal estado, escritos o con daño evidente. "Hay legislación sobre pesos argentinos, y justamente los bancos son los responsables de separar los billetes que no se encuentran en condiciones de circular, entregando los mismos al Banco Central de la República Argentina", destacaron. En cuanto a comisiones, las entidades que aceptan estos billetes cobran generalmente un porcentaje de la operación, ya que deben cubrir gastos de exportación de estos y adicionalmente también tienen que afrontar los gastos de importación de nuevas unidades.

Consejo de los especialistas

La recomendación de Piano a los usuarios es que al momento de recibir dólares que los analicen y no aceptar hacer transacciones con billetes que tengan escrituras, manchas, en mal estado o que sean de lo que se denomina "cara chica" porque en futuras operaciones o depósitos en entidades puede que no sean aceptados.

"Esto dependerá de la voluntad de la persona que los recibe y del nivel de deterioro o desgaste del billete", detallaron.

Al respecto, Rubén Granados, economista y director de la web y canal de YouTube Toda la Economía, afirmó que si bien los billetes viejos son originales, "en muchas instituciones oficiales no te los aceptarán si necesitás cambiarlos. La alternativa será concurrir a otros establecimientos, quienes abusarán del valor al que te lo van a tomar".

"En algunas cuevas se están beneficiando de esta oportunidad y están cobrando comisiones de hasta 3% para cambiarte los billetes viejos denominados ´cara chica´. Lo hacen porque hay muchas personas que por la desesperación los cambiaron y hoy tratan de sacárselos de encima porque necesitan pesos por diferentes motivos. Por eso, si te los quieren dar, tratá de no tomarlos", explicaron desde la entidad.

"Además los organismos oficiales son muy exigentes para cambiar los dólares viejos por nuevos, si no están en buenas condiciones. Si están escritos, rotos o manchados no los tomes porque no te los van a aceptar después", aconsejaron en diálogo con iProfesional.