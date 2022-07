Coca Cola lanza sus NFT del orgullo LGBTQIA+, pero contienen una pequeña "trampa"

La empresa más grande de bebidas en el mundo sigue apostando a las nuevas tecnologías y tendencias con una gran colección de NFTs

Coca Cola, una de las empresas más grandes del mundo y obsesionada por generar nuevas experiencias, lanzó su colección de NFT dedicada al orgullo LGBTQIA+

El gigante acaba de lanzar una serie de 136 NFT coleccionables en la red Polygon, una cadena lateral de Ethereum que se caracteriza por sus bajas comisiones.

Estos nuevos tokens coleccionables están asociados a breves archivos de video en los que se observan botellas de Coca-Cola con la inscripción "Love".

Coca Cola y la coleccón de NFT para celebrar el "día del Orgullo"

En la descripción que la colección posee el marketplace Open Sea se puede leer que "la colección Coca-Cola Pride es una serie de 136 coleccionables digitales hechos para celebrar a la comunidad LGBTQIA+.

Las piezas de edición limitada presentan una versión exclusiva de la icónica botella de Coca-Cola con obras de arte de Rich Mnisi, diseñador de moda y principal activista por los derechos LGBTQIA+ en Sudáfrica". Según la filial sudafricana de Coca-Cola, todas las ganancias obtenidas serán destinadas a organizaciones de caridad enfocadas en la comunidad homosexual.

Otra de las características novedosas de esta colección de NFT es que el ítem adquirido es una sorpresa hasta el último momento. El comprador conoce cuál es la imagen del token luego de pagar unos 335 MATIC (la criptomoneda nativa de Polygon), los cuales en este momento equivalen a u$s 134.

Hasta este 4 de julio de 2022, hay 95 tokens emitidos de la colección NFT Pride Collection. Algunos de ellos ya se están revendiendo en Open Sea u otros marketplaces. Restan emitirse otros 41 tokens que pueden adquirirse a precio de lanzamiento.

Quienes deseen adquirir estos tokens, a modo de inversión especulativa, deben tener en cuenta que no hay ninguna garantía de que puedan luego revenderlos a un precio mayor. Es sabido que la industria NFT no está en su mejor momento, principalmente debido a que muchas personas adquirieron tokens a elevado precio y no consiguen quién quiera comprarlos, según informó el sitio Criptonoticias.

No es la primera vez que Coca Cola se mete en el terreno de los NFT

Mercado NFT: ¿Cuáles son las mejores claves para invertir?

A la hora de entrar en el mercado de los tokens no fungibles, surge un interrogante: ¿cómo hacerlo de la manera correcta? Darian Yane, licenciado en economía y analista en Inversor Global, sostiene a iProUP que hay que detectar los NFT con potencial y tratar de distinguirlos de aquellos que no lo tienen.

"Hay que saber diferenciar: por ejemplo, aquellos que son simplemente una foto de perfil me parece que son una burbuja, ya que no tienen una utilidad. Nadie quiere pagar por una imagen de perfil, por lo que, generalmente, la gente compra estos activos con la esperanza de venderlos más caros", resalta.

El experto aclara que los NFT tienen muchas otras utilidades y un gran futuro, ya que son activos que se guardan en la blockchain y poseen un carácter único con varias aplicaciones: desde crear llaves para autos hasta registrar documentación, como títulos de propiedad de inmuebles o vehículos.

Yane también recalca que, como ocurrió con Andes Empanadas, muchas empresas o proyectos ya se financian con la venta de estos activos, lo que abre un gran futuro a esta industria.

"Los NFT como se popularizaron hasta ahora, no creo que tengan sentido. Si bien no soy experto en arte, dibujos en 8 bits con una gran sobreoferta y poca demanda genuina es puramente especulación financiera sin futuro", destaca.

Sin embargo, el experto remarca que existe un auspicioso potencial para otras utilidades, por lo que espera una reinvención del mercado y una serie de proyectos que generen beneficios por holdear (mantener) estos activos.