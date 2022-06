CEO de Binance desconcierta con un preocupante pronóstico sobre el futuro de las cripto: ¿qué dijo?

Bitcoin (BTC) y las principales criptomonedas se encuentran atravesando fuertes turbulencias, las cuales derrumbaron sus cotizaciones de manera estrepitosa en los últimos días y las llevaron a mínimos impensados.

Changpeng Zhao (CZ), CEO de Binance, el exchange más importante del mundo, compartió su pronostico para el futuro cercano de BTC y sus augurios no son para nada alentadores.

"Creo que, dada esta caída de precios, desde el máximo histórico por encima de u$s68.000 a u$s20.000 ahora, probablemente tardará un tiempo en volver. Probablemente tardará unos meses o un par de años", manifestó Zhao en declaraciones al periódico inglés The Guardian.

"Unos u$s20.000 parece un precio muy bajo hoy en día. Pero en 2018, 2019, si le dijeras a la gente que el Bitcoin estará a 20.000 en 2022, estarían muy contentos. Entre 2018 y 2019, BTC estuvo entre u$s3.000 y u$s6.000", subrayó.

"No dudo que esto es un desastre. Es malo y puede durar hasta 4 años", aseguró CZ en diálogo con Fortune, y agregó que "cuando hay un desastre también hay oportunidades".

El CEO de una de las plataformas más famosas y utilizadas del mundo para el intercambio de criptomonedas vio como el valor de su compañía se redujo notablemente en los úlitmos meses.

Sin embargo, CZ mantiene la calma: "No necesitamos juntar dinero. A mi entender tenemos más presupuestos que cualquier otra empresa en la industria".

Además, tiene en claro que su empresa será una de las supervivientes de este momento: "A pesar de que es doloroso, esto sacará del mapa a proyectos débiles y solo los fuertes resistirán. Y quienes se queden, quienes sobrevivan, serán más fuertes aún".

Binance anunció que puso en marcha una asociación exclusiva de NFT por varios años con Cristiano Ronaldo.

A través de este acuerdo, Binance lanzará una campaña global con el objetivo de dar a los fans de CR7 una introducción a la Web3 a través del mundo de los NFT.

#Binance ???? @Cristiano ????We're kicking off an exclusive multi-year NFT partnership with football legend Cristiano Ronaldo. This is your opportunity to own an iconic piece of sports history and join CR7's Web3 community. pic.twitter.com/3j1lKcqrbn — Binance (@binance) June 23, 2022