Lanzan un nuevo videojuego de las Tortugas Ninja: ¿cuáles son los 5 mejores títulos de la franquicia?

La popular franquicia que supo delirar a los chicos que vivieron los 90 llega con una nueva aventura que hace que muchos adultos vuelvan a su infancia

Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge es el nombre del nuevo videojuego de las Tortugas Ninja, una de las franquicias más exitosas de la industria.

Este nuevo juego es un arcade de peleas con gráficos pixelados que busca hacer sentir a los jugadores nuevamente como se sentían durante los 90 cuando estos personajes se pusieron de moda, y todo indica que lo lograron.

Los diversos análisis que se fueron publicando en las últimas horas indican que la gente de Tribute Games supo rescatar lo bello y lo simple de los arcades de hace 30 años y la gente que lo está jugando lo confirma.

Toma lo mejor de los clásicos juegos de pelea y permite que hasta 6 jugadores (¡si, seis!) puedan jugar a la vez usando no solo a las 4 tortugas sino que también permite usar al Maestro Splinter y a la periodista April O’Neil.

Volviendo a la infancia con el nuevo juego de las Tortugas Ninja

Tortugas Ninja: ¿Cuánto sale el nuevo videojuego?

Si querés aprovechar el juego está con un descuento de 10% en Microsoft Store por $323 o incluido con el Gamepass de Xbox.

Por el lado de Steam, el juego se lanzó a un precio bastante elevado por lo que por el momento es preferible esperar a que esté en oferta si no estás apurado.

También se puede conseguir en Nintendo Switch, PS4 y Xbox One.

Mientras tanto vamos a revisar algunos de los mejores juegos que esta franquicia supo entregar a lo largo de los años.

5 - TMNT 3 - The Manhattan Project (NES)

"The Manhattan Project" es un juego desafiante con gráficos muy atractivos (para el estándar de esta consola).

La jugabilidad es fácil de entender, aunque uno de los aspectos más interesantes es que si los jugadores desean un poco más de desafío, pueden elegir un modo en el que ambos jugadores pueden atacarse entre sí durante todo el juego, o jugar en el modo normal sin golpearse.

4 -TMNT: Tournament Fighters (Super Nintendo, Sega Genesis, NES)

Este juego son en realidad tres videojuegos diferentes que Konami desarrolló entre 1993 y 1994.

Se trata de un juego de lucha estándar en el que los jugadores pueden enfrentarse entre sí como cualquiera de las Tortugas Ninja junto con una variedad de otros personajes basados en la franquicia.

Más allá de esto, el título ofrece diferentes estilos de lucha que lo hacen muy divertido de jugar aún si no tenés idea de lo que estás haciendo.

3 -TMNT: The Hyperstone Heist (Sega Genesis)

"The Hyperstone Heist" fue lanzado para Sega Genesis en 1992 y es casi idéntico a los publicados para los arcades, pero eso no significa que no valga la pena jugarlo.

En cuanto al control, los jugadores pierden la capacidad de lanzar enemigos a la pantalla, y se reemplaza por un ataque rápido.

También hay algunos niveles nuevos para ofrecer una nueva experiencia.

2 - TMNT: The arcade game (arcades)

El primer juego de las Tortugas Ninja sorprendió tanto a los fans como a los que no lo son gracias a sus espectaculares gráficos y a su divertido gameplay.

Durísimo como todo arcade, hizo sudar los bolsillos de los jugadores y sigue siendo tan divertido de jugar hoy con amigos como lo fue a principios de los 90.

1 - TMNT: Turtles In Time (arcades)

Cuando se pensó que no se podía superar al primer juego, Konami sorprendió a todos con una secuela que mejoró lo ya hecho y volvió a sorprender a los jugadores.

La historia sigue a las tortugas mientras intentan detener al super malvado Shredder, hasta que terminan en un túnel del tiempo donde deben detener al ejército de su archienemigo tanto en el pasado como en el futuro.

Diversión épica y mucha acción que hizo gastar fichas sin parar.

¿Cómo jugar estos juegos hoy?

La gran pregunta que muchos se hacen es cómo poder jugar a estos títulos de manera legal (básicamente sin usar emuladores) y la respuesta es muy simple: hay que esperar muy poco. Konami anunció hace poco que durante este 2022 se lanzará la "Cowabunga Collection", una colección espectacular que incluye nada más y nada menos que 13 videojuegos de las simpáticas tortugas, entre los que se incluyen los cinco juegos mencionados arriba. Si lo querés poner ya en tu "lista de deseados" de Steam podés hacerlo acá.