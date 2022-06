Aguinaldo 2022: guía de los mejores videojuegos que podés comprar para tu consola o PC

El esperado sueldo anual complementario es una gran oportunidad para muchos que no están tan apretados para darse gustos, entre ellos los videojuegos

Se viene el pago del medio aguinaldo correspondiente a la primera mitad de 2022, y muchos gamers lo aprovechan para darse ciertos "gustitos" e invertirlo en su diversión, comprando ese juego que hace tanto o esperan o suscribiéndose a alguno de los tantos servicios que actualmente permiten acceder a cientos de juegos en tu consola o PC.

Es por eso que desde iProUP te damos una mano para que puedas elegir la mejor manera de invertir tu aguinaldo teniendo en cuenta varias posibilidades y buscando siempre que tengas la mejor experiencia posible en todas las plataformas.

Steam ofrece tentadores ofertas para aprovechar el medio aguinaldo del 2022

Steam: los mejores videojuegos para aprovechar el aguinaldo

Sin dudas, la plataforma más amigable con los bolsillos argentinos sigue siendo Steam.

Si tenés PC es la primera opción a la que recurrir teniendo en cuenta sus precios pesificados y sus atractivas ofertas.

Son varias las recomendaciones para usar mejor tu aguinaldo en buenos videojuegos por lo que a continuación van algunas opciones para todos los gustos:

Jedi Fallen Order: $624 ($1.030 finales) , uno de los mejores juegos de Star Wars de los últimos tiempos, si todavía no lo jugaste, esta es una buena oportunidad.

, uno de los mejores juegos de Star Wars de los últimos tiempos, si todavía no lo jugaste, esta es una buena oportunidad. Dying Light Enhanced Edition: $168 ($278 finales) , un espectacular juego de zombies, mundo abierto y parkour, incluye gran cantidad de DLC, mejoras de rendimiento y visuales.

, un espectacular juego de zombies, mundo abierto y parkour, incluye gran cantidad de DLC, mejoras de rendimiento y visuales. METAL GEAR SOLID V: The Definitive Experience: $275 ($453 finales) , si todavía no jugaste las últimas aventuras de Snake, acá tenés la oportunidad tanto de jugar Ground Zeroes y The Phantom Pain más varios DLCs cosméticos.

, si todavía no jugaste las últimas aventuras de Snake, acá tenés la oportunidad tanto de jugar Ground Zeroes y The Phantom Pain más varios DLCs cosméticos. Metal Gear Rising: Revengeance: $62 ($103 finales) . Uno de los juegos más delirantes y divertidos de la saga Metal Gear, en el que comandamos al cyborg ninja Raiden que con su espada planea destruir miles de enemigos y robots gigantes. Imperdible.

. Uno de los juegos más delirantes y divertidos de la saga Metal Gear, en el que comandamos al cyborg ninja Raiden que con su espada planea destruir miles de enemigos y robots gigantes. Imperdible. John Wick Hex: $67 ($111 finales) , un divertido juego de estrategia por turnos en el que encarnamos al mejor asesino del mundo.

, un divertido juego de estrategia por turnos en el que encarnamos al mejor asesino del mundo. Thomas was alone: $26 (43 finales) , un hermoso y minimalista juego de puzzle en que tenemos que guiar a un grupo de rectángulos para salir de un laberinto.

, un hermoso y minimalista juego de puzzle en que tenemos que guiar a un grupo de rectángulos para salir de un laberinto. Contra Collection: $179 (297 finales) , el clásico Contra y todas sus continuaciones, tanto de arcades, NES, SNES, Megadrive y más. Para romperte los dedos jugando.

, el clásico Contra y todas sus continuaciones, tanto de arcades, NES, SNES, Megadrive y más. Para romperte los dedos jugando. Tekken 7: $300 ($495 finales) , la franquicia de lucha llega con una nueva versión e incluye a Geralt de Rivia (The Witcher) entre sus peleadores. Excelentes gráficos y muy accesible para todos los jugadores.

, la franquicia de lucha llega con una nueva versión e incluye a Geralt de Rivia (The Witcher) entre sus peleadores. Excelentes gráficos y muy accesible para todos los jugadores. Monster Hunter: World: $650 ($1.071 finales) , un gigantesco mundo en el que cazar bestias en compañía de jugadores de todo el mundo, difícil pero muy satisfactorio.

, un gigantesco mundo en el que cazar bestias en compañía de jugadores de todo el mundo, difícil pero muy satisfactorio. Nioh: complete edition: $135 ($223 finales), espectacular aventura en la que somos un samurai y debemos enfrentarnos a guerreros y monstruos de todo tipo. Para jugar con paciencia por su alta dificultad, pero adictivo gameplay.

espectacular aventura en la que somos un samurai y debemos enfrentarnos a guerreros y monstruos de todo tipo. Para jugar con paciencia por su alta dificultad, pero adictivo gameplay. Devil May Cry V: $528 ($871 finales), si te gustan los combates vistosos y la acción, no podés dejar de jugar a la última entrega de esta icónica saga. Diversión de principio a fin.

Xbox Cloud Gaming (Beta) con Xbox Game Pass: la mejor suscripción para tu aguinaldo

Xbox lanzó un bombazo hace pocos días cuando anunció Xbox Cloud Gaming en Argentina, un servicio de streaming de videojuegos que te permite jugar a títulos de última generación en tu teléfono, tablet o PC de forma inmediata sin preocuparte por el hardware que tengas.

Xbox Cloud permite jugar sin consola ni PC a los mejores juegos del momento

Actualmente sólo se puede acceder a este servicio con el Game Pass Ultimate, el cuál está disponible por sólo $39 en el primer mes (tené en cuenta que este precio es solo si nunca te suscribiste antes al Game Pass) y luego pasa a $899 por mes (a esto tenés que sumarle el 65% de impuestos, lo que te queda en $1.485).

Además de este servicio podés acceder a jugar localmente más de 100 juegos en Xbox Series S/X, One y PC, acceso a la biblioteca EA Play de Electronic Arts y los juegos gratis que se ofrecen mensualmente con Xbox Live Gold. Sin duda un impresionante combo para que nunca te quedes sin juegos.

En caso de que no te interese jugar usando el Xbox Cloud también podés acceder al PC Game Pass por $39 pesos el primer mes (si no tuviste cuenta antes) y luego $599 al mes ($990 finales con impuestos). Con este nivel tenés acceso a descargar más de 100 juegos en PC de última generación y acceso a EA Play. Si preferís usar consola por el mismo precio podés acceder al Game Pass para Consola, con los mismos beneficios del de PC, salvo el acceso a EA Play.

En caso de que quieras comprar directamente algún juego en Microsoft Store podés aprovechar que hoy mismo se lanzó "Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge" con un 10% a $323 (unos $530 finales), un juego que rescata lo mejor de la época de los 16 bits y nos permite jugar de a 6 jugadores en forma simultánea. Un golazo de nostalgia. En este caso en Steam está a $2.748, por lo que mejor dejarlo pasar por el momento.

Playstation Plus

Hace menos de una semana Sony lanzó de forma oficial el servicio Playstation Plus en Latinoamérica, su renovado servicio de suscripción que ahora posee varios niveles.

Lamentablemente, los precios aún no están pesificados por lo que en el momento actual sus valores se muestran en dólares, a lo que hay que sumar el 65% del impuesto local, por lo que quizás no sea el más conveniente para aprovechar tu aguinaldo, aunque sigue siendo interesante para muchos jugadores.

El servicio de Playstation Essential es el más básico y permite disfrutar de todos los beneficios principales de PlayStation Plus: multijugador online, nuevos juegos cada mes, y ofertas de PlayStation Store. El servicio incluye Colección PS Plus (sólo en PS5), almacenamiento en la nube, Share Play, contenido exclusivo y ayuda en el juego (sólo en PS5). El costo de suscripción por 1 mes es de u$s 6.99, 3 meses por u$s16.99 y 12 meses por u$s39.99

El nivel Playstation Plus Extra incluye todos los beneficios de Essential, además de acceso a cientos de títulos , juegos mensuales, Colección PS Plus (sólo en PS5), almacenamiento en la nube, multijugador, Share Play, contenido exclusivo, descuentos exclusivos y ayuda en el juego (sólo en PS5). El costo de suscripción por 1 mes es de u$s 10.49, 3 meses por u$s 27.99 y 12 meses por u$s 66.99.

Playstation Plus Deluxe incluye todos los beneficios principales de PlayStation Plus, cientos de juegos del catálogo de Playstation, demos de juegos y el catálogo de clásicos. Este plan incluye contenido y descuentos exclusivos, ayuda en el juego (sólo en PS5), juegos mensuales, colección PS Plus (sólo en PS5), almacenamiento en la nube, multijugador y Share Play. El costo de suscripción por 1 mes es de u$s 11.99, 3 meses por por u$s 31.99 y 12 meses por u$s 76.99.