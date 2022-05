Estados Unidos pide ayuda a la comunidad para crear un marco regulatorio de criptomonedas

El Departamento de Comercio (DoC) publicará 17 preguntas para la comunidad sobre una posible regulación cripto vía la Administración de Comercio Internacional.

Esta medida se relaciona con la Orden Ejecutiva del Presidente Joe Biden, y la necesidad de mejoras para lograr el crecimiento de la economía estadounidense.

Las preguntas están relacionadas con las empresas de criptomonedas en los Estados Unidos, opiniones sobre el impacto de las regulaciones, y temas varios como minería de activos digitales, dado que EEUU ya produce el 37.84% de la potencia de hashing del mundo en enero . En este último caso una de las preguntas dice: "¿Cuál es, en su caso, el futuro papel de la minería de activos digitales en el sector de los activos digitales de Estados Unidos? ¿De qué manera pueden el gobierno y las empresas estadounidenses impulsar un desarrollo competitivo y sostenible (para el medio ambiente y el consumo de energía) de los activos digitales?

Remember Biden's crypto executive order from two months ago? Buried in it was homework for the Department of Commerce: Make a plan for driving U.S. competitiveness and leadership in crypto.Well... (??):https://t.co/zvAbUpG7M8 pic.twitter.com/ymzm1f9g13 — Adam Kovacevich (@adamkovac) May 10, 2022