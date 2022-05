Declaraciones juradas: la AFIP lista a las criptomonedas y los criptoactivos en su página oficial

Luego de mucha especulación, se conoció que la AFIP lanzó el aplicativo de Bienes Personales y para la DJ 2021 que incluye a las criptomonedas

Hoy se conoció que la AFIP da un primer paso en lo que respecta a la regulación de los activos digitales para las declaraciones juradas de bienes personales.

Según publicó el contador especializado en cripto Marcos Zocaro, ya está disponible el aplicativo de Bienes Personales y para la DJ 2021 se incluyen a las "monedas digitales", "monedas virtuales", "criptoactivos" y "similares", en la sección "Otros Bienes".

Mucho se habló sobre las posibles regulaciones al respecto, sin embargo hasta hoy no había nada concreto. No obstante, todavía el ente no dio declaraciones sobre el asunto.

Regulaciones previas de AFIP

Recientemente, se conoció que la Administración Federal de Ingresos Públicos, que ya había había comenzado a fines del 2021 un operativo en el que pedía a los exchanges información de clientes que compraron Bitcoin u otra criptomoneda, decidió ir por más.

En las últimas semamas trascendieron requerimientos que la Agencia Paraná de la AFIP envió a personas por haber detectado que realizaron transacciones con activos digitales.

"Sobre la base de datos obrantes en esta AFIP-DGI, se ha tomado conocimiento de operaciones con activos digitales realizadas a su nombre", comienza la comunicación a la que accedió iProUP.

Luego, lo primero que pide el ente recaudador son "las claves públicas de wallets, billeteras y/o monederos virtuales identificados a su nombre que utilice para la tenencia y comercialización de activos digitales mediante exchanges, sitios P2P, etc.".

Requerimiento AFIP

"Nuevamente la AFIP sale a la caza de contribuyentes que hayan operado con criptomonedas y no hayan declarado sus ganancias", indica a iProUP Germán Nlhoul, del estudio Criptocontador, y precisa que "en este caso el reclamo se retrotrae al año 2018 hasta el 2021", por lo que estima que "los montos son bastantes elevados".

Sergio Carbone, contador y analista fiscal especializado en cripto, califica como "clave" el contenido de la orden de intervención, y resalta:

"La definición de activos digitales: incluye criptomonedas, tokens, ICO, etc. "No hay dudas sobre el objeto de la fiscalización"

"Claves públicas utilizadas: apunta a obtener datos para explorar en la blockchain las transacciones y si hay materia imponible omitida"

"Detalle de operaciones celebradas: origen y aplicación de fondos y saldos al 31 de diciembre de cada uno de los ejercicios señalados"

¿Qué impuestos busca cobrar la AFIP a los inversores de criptomonedas?

"El pedido de información no hace referencia a tributo alguno, sino que sólo cita la generalidad de 'las leyes e impuestos cuya recaudación está a cargo de la AFIP", observa Carbone.

Así, "el tipo de información brindada tiene consecuencias jurídicas en el plano fiscal en diferentes ámbitos, como en impuesto a las Ganancias, Bienes Personales y, si no se puede demostrar el origen de los fondos, en el IVA, si el contribuyente desarrolla una actividad alcanzada por impuestos", precisa.

Por su parte, el experto Mariano Neira confía a iProUP: "Previo a cualquier respuesta de requerimiento, el contribuyente debe tener pleno conocimiento sobre los impuestos y períodos que están bajo fiscalización. También, sobre los motivos o finalidad por los cuales se pide tal documentación".