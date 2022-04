Se cumplen 11 años del último mensaje de Satoshi Nakamoto, el creador de Bitcoin: ¿cómo se despidió?

El inventor de la criptomoneda envió el último email del que se tenga conocimiento a Gavin Andresen, uno de los desarrolladores que colabó con el proyecto

Un día 26 de abril, pero hace 11 años, fue la última vez que el creador de Bitcoin, Satoshi Nakamoto, envió su último mensaje conocido.

Desde entonces, nunca más se supo de esta persona, personas o entidad, que dejó un legado que revolucionó las finanzas y la visión del mundo de miles que hoy usan su invención.

Ese día, el inventor envió el último email del que se tenga conocimiento a Gavin Andresen, uno de los colaboradores del proyecto y con quien conversaba de forma frecuente.

Según los archivos de Andresen, consultados por el periodista Pete Rizzo en el reportaje "The Last Days of Satoshi", Satoshi envió un email donde afirmó que no le gustaría ser percibido como una "figura misteriosa y oscura", por lo que increpó a Andresen evitar referirse a él con tanta intriga ante los medios de comunicación.

Gavin Andresen fue uno de los desarrolladores principales de Bitcoin

En ese momento, Gavin Andresen era la cara visible del proyecto, dando frecuentes conferencias sobre Bitcoin, a diferencia de Satoshi.

"La prensa convierte ese ángulo como el de una criptomoneda pirata. En vez de eso, tratá de explicarlo como un proyecto de código abierto y darle más crédito a los contribuidores; eso ayuda a motivarlos", escribió Satoshi.

Luego de eso, Satoshi entregó una llave criptográfica a Andresen para recibir alertas de seguridad relacionadas con Bitcoin. Ante ese mensaje, Andresen notificó a Satoshi que había sido invitado por la CIA, la principal agencia de inteligencia de EE.UU, a participar en una conferencia sobre nuevas tecnologías.

Al día siguiente, Gavin notificó a la comunidad del foro BitcoinTalk que daría una presentación sobre Bitcoin en la sede de la CIA para el mes de junio de 2011:

La explicación de Gavin

"He aceptado una invitación para hablar [con la CIA] porque el hecho de haber sido invitado significa que Bitcoin ya está en su radar, y pienso que sería una buena oportunidad para hablar sobre por qué creo que Bitcoin hará del mundo un mejor lugar", explicó.

"Creo que la meta de este proyecto es crear una mejor moneda, crear un sistema internacional de pagos más competitivo y eficiente, y darle a las personas mayor control sobre sus finanzas. Y no pienso que ninguna de esas metas sean incompatibles con las metas del gobierno" afirmó Andressen.

Sin embargo, Gavin sí reconoció estar preocupado de que la CIA pudiera hacer algo con esa información que no fuera deseado por la comunidad. "Creo que aceptar su invitación y ser abiertos sobre lo que Bitcoin es, realmente hará que no lo vean como una amenaza", añadió.

¿Satoshi salió de Bitcoin por miedo o fue una decisión ética?

Mucho se especuló sobre la presunta decisión ética de Satoshi Nakamoto. Existen indicios de que Satoshi optó protegerse de ser atacado por los posibles enemigos que Bitcoin empezaba a despertar.

El penúltimo post de Satoshi en el foro BitcoinTalk denota la cautela que el desarrollador tomó respecto a la notoriedad que adquiría el proyecto.

Satoshi escribió: "Habría estado bien tener esta atención en cualquier otro contexto. WikiLeaks ha pateado el nido de avispas, y el enjambre se dirige hacia nosotros".

El último post público de Satoshi, realizado también en BitcoinTalk, fue de naturaleza técnica, donde anunció algunas optimizaciones al protocolo para resistir ataques de spam o de Denegación de Servicio, aunque advirtió que todavía quedaba mucho trabajo por hacer en ese aspecto.

Desde entonces, Bitcoin pasó por muchos debates y momentos de tensión en sus actualizaciones, siendo la más famosa la llamada guerra del tamaño de bloques, que terminó en la activación de SegWit el 24 de agosto de 2017.

¿Satoshi podría regresar?

A ciencia cierta, no se sabe si Satoshi Nakamoto está muerto o de vacaciones en una isla del Caribe. Según una investigación de Sergio Demian Lerner, cofundador de la cadena lateral RSK, Satoshi Nakamoto podría ser dueño de 1 millón de bitcoins, aproximadamente el 5% de la emisión máxima de 21 millones de BTC.

Esto se debe a que Satoshi fue el primer minero de Bitcoin y según Lerner, habría minado prácticamente solo por más de 1 año, desde el 3 de enero de 2009 hasta el 25 de enero de 2010, desde el bloque génesis (bloque 0) hasta el bloque 36.288.

Así una manera para que Satoshi regrese al ojo público sería hacer una transacción con alguna de las salidas o outputs (UTXO) de su propiedad.

Sin embargo, una prueba más fehaciente de su regreso, sería el de firmar un email o mensaje con su llave pública PGP, según el sitio Criptonoticias.