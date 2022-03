El Banco de Canadá y el MIT colaborarán para crear una moneda digital: ¿cuándo se lanzará?

El banco central de Canadá colaborará con el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) en un proyecto para explorar una CBDC

El Banco de Canadá trabajará con el equipo de la Iniciativa de Moneda Digital (DCI) del MIT Media Lab. Entre ambos buscan estudiar el impacto tecnológico de crear una futura CBDC durante 12 meses.

Según el comunicado enviado por el banco, esta exploración reforzará la comprensión y el manejo potencial del Banco de Canadá de dicho instrumento y "se centrará en explorar y experimentar con posibles enfoques tecnológicos para determinar cómo podría funcionar una CBDC".

Canadá también analiza lanzar su propio CBDC

El estudio del impacto de la CBDC se conocerá al fin del proyecto y desde el banco aclararon que aún no se tomó una decisión oficial sobre si finalmente se introducirá una CBDC en Canadá. Sin embargo, se proporcionará una actualización de los hallazgos y resultados una vez que se complete el proyecto.

El trabajo se basa en la investigación en curso de DCI sobre las CBDC. El mes pasado, en colaboración con el Banco de la Reserva Federal de Boston, publicó un whitepaper de 35 páginas que detalla el desarrollo del software de procesamiento de transacciones.

Los investigadores del MIT y la Fed de Boston lanzaron el software como OpenCBDC. Al tener licencia "open source" (código abierto), cualquier persona puede inspeccionar, modificar y mejorar el código.

CBDC en los Estados Unidos

El 20 de enero pasado, la Reserva Federal (FED) de los Estados Unidos publicó un extenso documento sobre una CBDC basada en el dólar llamado "Money and Payments: The U.S. Dollar in the Age of Digital Transformation". Durante el proceso, la entidad también solicitó la opinión del público y de los legisladores.

La Reserva Federal de Estados Unidos aún estudia la posibilidad de lanzar el dólar digital

Jerome Powell, presidente de la FED, confirmó que "no avanzaría con un dólar digital sin el apoyo de la Casa Blanca y el Congreso".

El presidente Joe Biden hizo una solicitud similar a su administración, al pedir a los departamentos de su gabinete que consideraran cómo podrían prepararse mejor para un dólar digital en una orden ejecutiva reciente, según un artículo del sitio beincrypto.com.