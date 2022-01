Startup de ciberseguridad fundada por argentinos consiguió inversión de u$s1,5 M: así es Hackmetrix

La startup con sede en Chile consiguió hace un tiempo una ronda de financiación y ahora piensan en su expansión a través de la región

Desde la digitalización que trajo la pandemia, la ciberseguridad se volvió fundamental. Tanto grandes empresas, como negocios de barrio y pequeños emprendimientos se volcaron a las redes y comenzaron a ofrecer una serie de servicios en línea para poder sobrevivir.

En este nuevo mundo volcado al formato online, la información es la nueva riqueza y la nueva mercancía para los ciberdelincuentes. Es por eso que empresas como Hackmetrix, una startup de ciberseguridad dedicada a ayudar a mejorar las distintas medidas de seguridad de grandes y pequeñas empresas, logran destacar.

Fueron dos caminos que se separaron, pero luego se unieron. Adriel Araujo trabajaba en la misma oficina que Alejandro Parodi en Mendoza. Ambos, con distintas formaciones académicas -el primero tiene estudios en Marketing, mientras que el segundo estudió Ingeniería en Sistemas y Licenciatura en Desarrollo de Software, pero era hacker por oficio desde hace años-, emprendieron sus propios caminos. Mientras Parodi ganó un concurso y se radicó en los Estados Unidos, Araujo comenzó su propia fintech y ambos incursionaron en ciberseguridad.

La digitalización requirió un foco en la ciberseguridad

Tiempo después retomaron el contacto y Parodi le comentó que trabajaba en ciberseguridad para empresas con grandes y pequeñas inversiones, mientras Araujo no había tenido el éxito esperado con su iniciativa, también supo de la relevancia de las áreas de seguridad para las distintas compañías. Pero cuando su ahora compañero lo contactó y contó lo que estaba haciendo, le dijo que veía que eso en Latinoamérica no pasaba.

En agosto 2017, viendo que el nivel en la región aún no es suficiente y no existen empresas del todo dedicadas al tema, deciden "tirarse a la pileta". Ambos renunciaron a sus trabajos y viendo que el ecosistema en la Argentina no era el mejor, decidieron dar en Chile un nuevo comienzo, y postularon a Start-Up Chile, donde conocieron a Matías Dib y que se sumaría junto a ellos en Hackmetrix.

Generaron un primer software, pero que luego tuvieron que refaccionar de acuerdo a las necesidades de sus clientes. El que ofrecen hoy en día data de febrero del 2020, previo a la llegada del COVID-19 a Chile.

Mantener la seguridad

Lo primero que hace Hackmetrix es "un diagnóstico de todo el estado de arte de tu empresa" en cuanto a ciberseguridad. Qué se tiene implementado, qué no se tiene implementado y qué es lo que se necesita implementar para poder cumplir con los estándares de seguridad de acuerdo a las ISO 27001 y PCI DSS, resumó Araujo. Después, la misma plataforma entrega una serie de recomendaciones de cómo implementarlo y permite hacer un seguimiento a todas las herramientas.

Luego de terminar, la plataforma entrega alertas y sugerencias de cómo actualizar y mantener la seguridad en el transcurso del tiempo. Al día de hoy trabajan con MercadoLibre Buk, Betterfly, GetOnBoard, Talana, Rankmi, entre otras, en un total de sesenta clientes y esperan cerrar el 2022 con 150. Pero las soluciones no son solo para grandes empresas ya establecidas.

La computación en la nube se convirtió en un pilar de todas las empresas actuales

Para los que estén recién comenzando en iniciativas que cuenten con entre tres a cinco personas tienen una serie de recomendaciones por las cuales no cobran, y que expresan en el blog de su sitio web. Araujo declaró que "son principalmente artículos y herramientas gratuitas para estos emprendedores que están recién partieron, y que no tienen la capacidad de ejecutar un programa de seguridad, y cuando las empresas son muy pequeñas, no tienen capacidad de implementarlo, darle seguimiento o de actualizar la información"

Pero la pandemia cambió también a Hackmetrix. "Nos aceleró el crecimiento, porque las empresas tradicionales también tuvieron que migrar sus sistemas a la nube, y fueron firmas del mundo del transporte, de agro y la producción las que llegaron a AWS o a Microsoft, y empezaron a implementar herramientas tecnológicas y su información pasó a estar vulnerable ante los cibercriminales, y crecimos de forma vertical, pasando de startups a los negocios más tradicionales", declaró Araujo.

Buscando talentos

A pesar de contar con una vida tan reciente, Hackmetrix levantó una ronda de financiación por u$s 1,5 millones, y que utilizarán para fomentar su crecimiento. Actualmente tienen presencia en Chile, Argentina y México, pero ahora están apostando a buscar talento en el resto de la región. Con un trabajo completamente remoto sin necesidad de ir a la oficina, la startup de ciberseguridad cuenta con un personal de 45 personas que pretende incrementar según sus necesidades.

"Este año que viene nos estaremos expandiendo regionalmente y estamos buscando talento, no solo ingenieros, porque esa es la vía fácil, pero se necesita talento creativo, de negocios y también hackers. Y no solamente en Latinoamérica, sino que de donde venga el talento, es bienvenido", afirmó el CEO.

Durante el primer semestre potenciarán su paso en México, mientras que el segundo ingresarán al mercado colombiano, pensando que con su siguiente ronda de inversión podrían expandirse hacia toda América Latina. Además, en enero lanzarán un escáner que permitirá a las empresas mantener monitoreado sus servicios en Amazon Web Services, una academia tipo Platzi para que cada compañía pueda capacitar a sus empleados en cibeseguridad o desarrollo seguro para todos los equipos, según un artículo de latercera.com.