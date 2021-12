Bitcóin y criptomoneda entran al Diccionario de la Lengua Española

Ambos términos ya tienen su entrada en la plataforma de la Real Academia Española (RAE) gracias a la gran repercusión que cosecharon en el año

La Real Academia Española (RAE) confirmó que las palabras criptomoneda y Bitcóin (con acento porque se españoliza) desde ahora formarán parte oficialmente del Diccionario de la Lengua Española (DLE).

La decisión de la institución es un reflejo de la importancia que tienen BTC y los activos digitales en las economías de millones de usuarios en todo el mundo.

Ambas palabras, junto con "cachopo", "gentrificación", "geolocalización", "poliamor", "transgénero", "quinoa" y más 3.836 modificaciones elaboradas en colaboración con las 23 academias de la lengua de América Latina, fueron incorporadas al DEL.

Estas pasarán a formar parte de la versión electrónica 23.5 del diccionario.

Bitcóin (así, con acento porque se españoliza) forma parte de la versión 23.5 del DLE

NFT es la "palabra del año": cuánto creció, qué es y por qué es tan buscada

El prestigioso diccionario británico Collins anunció que escogió la palabra "NFT", acrónimo de token no fungible, como "palabra del año" de 2021 y reveló que su uso en comparación con 2020 creció 11.000%.

Alex Beecroft, quien forma parte del equipo de Collins, confesó en diálogo con la BBC que es algo "inusual" que una abreviatura se vuelva tan popular.

Pero NFT se trata de un término que llevamos oyendo constantemente en los últimos 12 meses, tanto en las noticias como en las redes sociales, destacan desde la publicación.

Qué es un NFT

Desde una entrada en un blog de la web oficial del diccionario se define el término como "un certificado único digital, registrado en un sistema de transacción segura ("blockchain") que se emplea para registrar la propiedad de un activo, como una obra de arte o algo coleccionable".

A la par del boom de las criptomonedas, los tokens no fungibles están en boca de todos por los millones de dólares que movilizan.

No fueron concebidos como monedas (como el caso de Bitcoin o Ether). Por eso son "no fungibles", es decir, no es posible intercambiarlos (o gastarlos) por un bien de otra índole y de valor económico equiparable.

Por el contrario sirven para guardan información en la red (blockchain), representar un bien único e irrepetible y ser un archivo digital que contiene un texto original, audio, imágenes, o un video.

NFT fue elegida como "palabra del año" de 2021: su uso en comparación con 2020 creció 11.000%

Sus particularidades

No se pueden intercambiar directamente entre sí, ya que no hay dos iguales

Son indivisibles y existen como un todo, como algo entero

Son indestructibles, porque su información está en un contrato inteligente (en la blockchain)

Se puede rastrear al creador, lo que permite que las piezas se autentiquen sin la verificación de terceros

Trabajo híbrido, entras las palabras destacadas el año

Además, el reconocido diccionario de lengua inglesa nombra otras palabras que resultaron finalistas a la hora de decantarse por "NFT" como ganadora a "palabra del año". Entre esos vocablos destacadas por Collins figura "double-vaxxed", en referencia a aquellos que han recibido la pauta completa de vacunación o están doblemente vacunados.

A ella se une "trabajo híbrido" (fórmula que combina días de trabajo en oficina con trabajo remoto desde casa) así como el término "pingdemic", nombre empleado por los medios para describir la epidemia de ausentismo laboral provocado por los "pings" (alertas) de la aplicación móvil británica que alertaba a su usuario de que había estado en contacto con un infectado de covid-19 y, por tanto, debía aislarse.

Además de la tecnología y la pandemia, la actual crisis climática, y más a raíz de la celebración de la cumbre del clima COP26 en Glasgow, se cuela en la lista el término "ansiedad climática". Entre los finalistas figura también la palabra "Neopronoun" (neopronombre), para referirse a alguien sin emplear su nombre, a fin de evitar los tradicionales indicadores de género.

En lugar de utilizar los tradicionales pronombres "él" y "ella", los neopronombres incluyen "xe", "ze" y "ve".