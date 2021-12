NFT es la "palabra del año": cuánto creció, qué es y por qué es tan buscada

El prestigioso diccionario británico informó que el acrónimo de token no fungible encabeza la lista de palabras más utilizadas en 2021

El prestigioso diccionario británico Collins anunció que ha escogido la palabra "NFT", acrónimo de token no fungible, como "palabra del año" de 2021 y reveló que su uso en comparación con 2020 creció 11.000%.

Alex Beecroft, quien forma parte del equipo de Collins, confesó en diálogo con la BBC que es algo "inusual" que una abreviatura se vuelva tan popular.

Pero NFT se trata de un término que llevamos oyendo constantemente en los últimos 12 meses, tanto en las noticias como en las redes sociales, destacan desde la publicación.

Qué es un NFT

Desde una entrada en un blog de la web oficial del diccionario se define el término como "un certificado único digital, registrado en un sistema de transacción segura ("blockchain") que se emplea para registrar la propiedad de un activo, como una obra de arte o algo coleccionable".

A la par del boom de las criptomonedas, los tokens no fungibles hoy están en boca de todos por los millones de dólares que movilizan.

No fueron concebidos como monedas (como el caso de Bitcoin o Ether). Por eso son "no fungibles", es decir, no es posible intercambiarlos (o gastarlos) por un bien de otra índole y de valor económico equiparable. Por el contrario:

Guardan información en la red (blockchain)

Representan un bien único e irrepetible

Puede ser un archivo digital que contiene un texto original, audio, imágenes, o un video

Los NFT transforman el trabajo digital en una obra de arte, fácilmente de comercializar el mundo cripto. Por ello, artistas, músicos e influencers se están volcando a ellos como una forma de lograr que los inversores apuesten a sus proyectos.

Ignacio Giménez, especialista de Lemon Cash, señala a iProUP que son la última tendencia en el ecosistema cripto y los describe como un "activo digital único –del mundo virtual o del físico– con información contenida sobre tecnología blockchain".

Por su parte, Maximiliano Hinz, Latam Operations Director de Binance, puntualiza a iProUP que es una nueva forma de certificar que alguien es dueño de una obra. "Hasta hoy, la propiedad debía estar inscripta, pero gracias a los NFT podemos respaldar nuestra propiedad de algo".

Emiliano Limia, experto de Buenbit, define a iProUP que "la idea de fungibilidad refiere a que una cosa puede ser replicada, tiene exactamente el mismo valor y la podemos intercambiar. Pero un non-fungible token es totalmente distinto: cada uno tiene características únicas y representa algo diferente".

"Es opuesto al caso de Bitcoin, en el que cada token es igual al otro y valen lo mismo –aporta a iProUP Manuel Beaudroit, CEO de la billetera virtual Belo–, los NTF no pueden ser divididos".

"Puedo pintar un cuadro y representarlo en un token no fungible, el cual pasa a ser un derivado de esa obra. Y lo puedo vender después", acota a iProUP Leo Elduayen, cofounder de Koibanx.

Matías Bari, cofundador de la exchange SatoshiTango, acerca un ejemplo sobre los NFT: "Ahora la FIFA puede enviar una entrada para el Mundial y la podés guardar en tu wallet. Sabés que es original. En cambio, si tenías un ticket en formato PDF y alguien lo usaba antes, ya no servía".

"Con los NTF sabés que conservás algo original. Por eso este tipo de aplicación es el futuro", agrega. "El objetivo por el que fueron creados es para experimentar lo que se llama 'escasez digital', es decir, registrar en las redes blockchain un bien que es único y no se puede reemplazar", cierra Limia.

Javier MIlei fue uno de los primeros políticos argentinos en lanzar un NFT

Sus particularidades

Los NFT, desglosa Giménez, poseen algunas cualidades distintivas en comparación a las criptomonedas más comunes:

No se pueden intercambiar directamente entre sí, ya que no hay dos iguales

Son indivisibles y existen como un todo, como algo entero

Son indestructibles, porque su información está en un contrato inteligente (en la blockchain)

Se puede rastrear al creador, lo que permite que las piezas se autentiquen sin la verificación de terceros

Trabajo híbrido, entras las palabras destacadas el año

Además, el reconocido diccionario de lengua inglesa nombra otras palabras que han resultado finalistas a la hora de decantarse por "NFT" como ganadora a "palabra del año". Entre esos vocablos destacadas por Collins figura "double-vaxxed", en referencia a aquellos que han recibido la pauta completa de vacunación o están doblemente vacunados.

A ella se une "trabajo híbrido" (fórmula que combina días de trabajo en oficina con trabajo remoto desde casa) así como el término "pingdemic", nombre empleado por los medios para describir la epidemia de ausentismo laboral provocado por los "pings" (alertas) de la aplicación móvil británica que alertaba a su usuario de que había estado en contacto con un infectado de covid-19 y, por tanto, debía aislarse.

Además de la tecnología y la pandemia, la actual crisis climática, y más a raíz de la celebración de la cumbre del clima COP26 en Glasgow, se cuela en la lista el término "ansiedad climática". Entre los finalistas figura también la palabra "Neopronoun" (neopronombre), para referirse a alguien sin emplear su nombre, a fin de evitar los tradicionales indicadores de género. En lugar de utilizar los tradicionales pronombres "él" y "ella", los neopronombres incluyen "xe", "ze" y "ve".

Collins recoge también "regencycore", utilizado para referirse a una estética de moda particular, como, en este caso, la inspirada por el estilo georgiano que se popularizó la serie de televisión Bridgerton e incluye la palabra "cheugy" para referirse a algo que ha quedado obsoleto, o a lo contrario de lo "cool" (guay).