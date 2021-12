Bloomberg estima que el Bitcoin puede llegar a los u$s100.000: los motivos

"Esperamos que Estados Unidos adopte las criptomonedas en 2022, con una regulación adecuada y las implicaciones de precios alcistas relacionadas", indica

Mientras el Bitcoin lucha por volver a superar los u$s50.000 de cotización, el mercado sigue haciendo pronósticos sobre cuál será el precio de la principal de las criptomonedas en los próximos meses. Según Bloomberg llegaría a u$s100.000.

Las recientes caídas del mercado de las criptomonedas se traducen en que tanto el Bitcoin como las ‘altcoins’ mantienen una actividad de compra débil, a pesar de varias señales de sobreventa en los gráficos. Este hecho dinamita el optimismo de los inversores ya que reduce la posibilidad de un aumento significativo del precio de cara a enero, especialmente dada la pérdida de impulso alcista en los gráficos semanales y mensuales. Pero uno de los analistas más seguidos de la criptocomunidad ha renovado sus predicciones alcistas.

El estratega senior de materias primas de 'Bloomberg' Intelligence, Mike McGlone, reafirmó sus anteriores predicciones de precios tanto para el bitcoin como para la criptomoneda número dos por capitalización de mercado, Ether.

Sigue esperando que la primera alcance los 100.000 dólares, mientras que ve el ether -unidad de la red Ethereum- en 5.000 dólares.

"Esperamos que Estados Unidos adopte las criptomonedas en 2022", dijo uno de los estrategas de Bloomberg

Adopción de criptomonedas

"Esperamos que Estados Unidos adopte las criptomonedas en 2022, con una regulación adecuada y las implicaciones de precios alcistas relacionadas", afirma McGlone en su último informe, y añade que "la oferta ilimitada de moneda fiduciaria debería sostener el aumento de los precios, especialmente en el bitcoin y el ethereum, que tienen una oferta limitada."

El precio del Bitcoin, del Ethereum y de la mayoría de las principales criptomonedas se han catapultado, en parte debido a las enormes medidas de estímulo monetario emprendidas por la Reserva Federal de Estados Unidos y otros bancos centrales de todo el mundo, que han impulsado el precio de las bolsas y de los activos en general.

Sin embargo, el aumento de la inflación y la solidez del mercado laboral estadounidense podrían hacer que la Reserva Federal redujera su programa de estímulo en 2022, lo que está provocando un sentimiento de aversión a los activos de riesgo. Sin embargo, según McGlone, podría significar que el precio del bitcoin y del ethereum siguiera subiendo incluso cuando los mercados bursátiles cayeran, ya que "puede apuntar a un entorno macroeconómico en 2022 que favorezca a las principales criptomonedas".

"Los criptoactivos que muestran una fuerza divergente frente a la renta variable cerca de finales de 2021 pueden presagiar un rendimiento continuado de los activos digitales en 2022". De hecho, cree el experto que una caída del mercado de valores sería "provechosa para el bitcoin", que "parece estar en una trayectoria hacia los 100.000 dólares", y "en camino de convertirse en un almacén digital de valor", similar al oro.

"Lo vemos más como una cuestión de tiempo, sobre todo debido a los fundamentos económicos del aumento de la demanda frente a la disminución de la oferta", concluye McGlone.

Creador del bitcoin

Las criptomonedas se convirtieron en una de las revoluciones tecnológicas más importantes de los últimos años. En este sentido, una de las monedas digitales que ha tenido más impacto es el Bitcoin; sin embargo, las dudas en torno a quién fue el responsable de su creación han estado en el aire desde hace varios años.

El supuesto responsable de este activo es Satoshi Nakamoto, pero ese siempre ha sido un seudónimo de alguien cuya identidad no se ha revelado e incluso de quien se conoce muy poco. A pesar de ello, la identidad ha generado importantes polémicas legales.

El ingerioro australiano, Craig Wright, dijo que él está detrás de la identidad de Nakamoto.

Para muchos especialistas en el área de la tecnología blockchain, el origen de Bitcoin se dio gracias al libro balnco del bitcoin, un artículo escrito bajo el nombre de Nakamoto y publicado en el 2008, donde habló del protocolo de código abierto y red entre iguales. Meses después, comenzó a minar monedas.

Si bien muchos años antes, en 1983, el criptógrafo David Chaum desarrolló un primer sistema criptográfico y este fue concebido como una especie de dinero, la realidad es que sus avances no cobraron tanta relevancia entre la comunidad y, por lo tanto, no se le considera el padre de las criptomonedas, aunque sí uno de sus principales precursores.

Hasta el momento se conocen muy pocos datos de Nakamoto y la información que se tiene al respecto son, más bien, estimaciones. Por ejemplo, bitcoin.com, el sitio de análisis de criptomonedas, menciona que actualmente puede tener más de un millón de bitcoins. No obstante, Nakamoto no entra en las listas de las personas más ricas, pues no es posible confirmar su fortuna.

Criptomonedas, un negocio que crece.

De acuerdo con las aproximaciones, Nakamoto tendría una fortuna de unos 59,000 millones de dólares, por lo que se podría ubicar entre las 30 personas más ricas de todo el mundo.

¿Craig Wraight es Satoshi Nakamoto?

Si bien la identidad de Sakamoto no ha sido relevada, muchas personas piensan que en realidad es el ingeniero australiano Craig Wright, quien incluso en reiteradas ocasiones ha dicho que él es el titular del seudónimo. Sin embargo, esa versión no ha sido aceptada por gran parte de la comunidad criptográfica.

A pesar de que hay gente que no acepta eso, Wright tuvo que iniciar una disputa legal en 2018 para comprobar que se trataba del responsable de esta criptomoneda, pues el ingeniero dijo que él era el creador y que Nakamoto era su seudónimo; sin embargo, la familia de su amigo Dave Kleiman, fallecido en 2013, aseguró que este lo ayudó a crear el activo.

Este lunes, el caso se resolvió a favor de Wright, quien no tendrá que entregar la mitad de 1 millón de bitcoins a los familiares de Kleiman. Sin embargo, el juez concedió u$s100 millones a una empresa conjunta por concepto de derechos de propiedad intelectual, lo que representa apenas una fracción de lo solicitado por los abogados de Kleiman.

Tras este hecho, la comunidad de las criptomonedas espera que Wright cumpla la promesa de demostrar que él es el propietario de los primeros bitcoins minados en la historia, lo cual daría credibilidad a la afirmación de que él es Nakamoto, una declaración que data del 2016.

Dentro de esta polémica, algunos voceros de la comunidad bitcoiner se han dado a la tarea de exponer a Wright e incluso Wikileaks ha señalado que se trata de un "falsificador serial". A pesar de ello, el ingeniero reclamó los derechos de autor del libro blanco y el nombre de Nakamoto no formó parte de las deliberaciones del jurado.