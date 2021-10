Ex ejecutivo de Goldman Sachs señala 4 criptos que lograrán tantas ganancias como Bitcoin y Ethereum

Para el ex Goldman Sachs, dentro del amplio universo de criptomonedas, no todas serán relevantes en el tiempo, y sólo algunas tendrán éxito como Bitcoin

Aunque hay más de 10.000 criptomonedas diferentes en el amplio mercado criptoactivo, según el inversionista y ex ejecutivo de Goldman Sachs, Raoul Pal, solo cuatro altcoins lograrán el mismo éxito que las dos criptomonedas más grandes en el mercado de Bitcoin (BTC) y Ethereum (ETH) y, con ello, subir más de un 1.000% a lo largo de los años.

El ex ejecutivo de Goldman Sachs señala que aunque muchas criptomonedas han logrado registrar grandes movimientos de apreciación, la mayoría de ellas no tienen un propósito y no podrán sostenerse por mucho tiempo y seguir la adopción de BTC y ETH.

Según él, una de las criptomonedas prometedoras que podría seguir a los dos principales tokens del mercado es la plataforma de contrato inteligente Solana (SOL), que, para él, refleja casi perfectamente a Ethereum.

"Ethereum está siguiendo exactamente, y me refiero exactamente a Bitcoin en 2017, tanto en precio como en estructura de precios. Apuesto a que Solana está siguiendo a Ethereum en 2017. Si alguien estaba en el mercado en ese momento, Ethereum fue el cohete que tomó a todos por sorpresa, y adivinen qué ... los gráficos son idénticos ", dijo.

Solana es una de las cripto señaladas por el ejecutivo

El ejecutivo señala que los gráficos de Ethereum, Solana y Bitcoin son prácticamente un espejo, tanto en valor como en adopción.

"Y los precios son los mismos. Solana está siguiendo exactamente a Ethereum, Ethereum está siguiendo exactamente a Bitcoin ... es como si la magia estuviera en la adopción de esta red", señaló.

Criptomonedas con potencial alcista

Pal también señala que, después de Solana, otras tres altcoins, todas ellas plataformas para la construcción de contratos inteligentes, finanzas descentralizadas (DeFi), daaps, NFT, CBDC y otras aplicaciones blockchain.

Para él, Terra (LUNA), Avalanche (AVAX) y Polkadot (DOT), son las criptomonedas que pueden tener el mismo éxito que Bitcoin y Ethereum y conquistar no solo el mercado sino que ayudan a dar forma a una nueva sociedad digital y descentralizada.

"Las otras [tres] que se encuentran en esa fase de rápido crecimiento y rápida adopción, donde se ven aumentos exponenciales de precios más que cualquier otra cosa, son obviamente Terra, probablemente Avalanche y probablemente Polkadot. Y creo que a todos les irá bien este ciclo. Y al igual que Ethereum, todos se hundirán mucho más tarde. Y luego, en base a eso, veremos cómo se desarrollan", dijo.

Entre las otras tres cripto que señala el ex Goldman Sachs se encuentra Terra(Luna)

Pal explica que le gustan estas plataformas debido a la cantidad de proyectos que los desarrolladores están desarrollando en ellas.

"Es extrañamente consistente. Nunca pensé que ese fuera el caso, porque ves a todos en línea, es como, 'Mi proyecto, mi proyecto'. Pero cuando equilibras todo y simplemente aplicas los efectos de adopción, son casi idénticos. Lo que es asombroso", dijo.

Además, para el inversor, cuanto más descentralizado sea el protocolo, más posibilidades tendrá de incrementar su curva de adopción y, por tanto, mayores posibilidades de éxito.

"Es una curva de riesgo. Es por eso que Bitcoin se encuentra en la parte inferior de la pila de riesgos. [Bitcoin es] el activo fundamental porque es el más descentralizado. No es una ciencia exacta. Pero cuando se vuelven menos descentralizados, son activos de mayor riesgo. [Eso] no significa que no desempeñen un papel, [pero] no necesariamente pueden desempeñar el papel de ser ese tipo de activo de reserva. Tienen un elemento de riesgo que es más difícil de fijar el precio, que Bitcoin no tiene".

Fuente: Cointelegraph