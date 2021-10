Si sos inversor en criptomonedas, y tenés que pagar impuestos, esta app es para vos

El servicio se lanzó desde Chile, y que tiene validez para varios países de latinoamérica, promete calcular ganancias o pérdidas "sin esfuerzo"

En Argentina, Chile, y otros países, las criptomonedas como bitcoin (BTC) o ether (ETH) se reconocen como activos digitales que deben pagar impuestos bajo ciertas condiciones. Esto se hace a través de cálculos, cuyo proceso lo puede ejecutar de forma automática una nueva plataforma desarrollada por la empresa Krypto Ledgers.

De acuerdo con lo informado por la ONG Bitcoin Chile, Krypto Ledgers, cuyo lanzamiento fue a finales de septiembre, apunta a la simplificación de los impuestos de criptomonedas, tanto para el que hace trading como para el inversionista ocasional. Según esta organización, sería el primer servicio con estas características desarrollado en Latinoamérica.

Según muestra el blog de la empresa chilena, Krypto Ledgers se enfoca en lograr que el portafolio de criptomonedas sea fácil de llevar. «Para poder analizarlo y tener siempre a mano algo que sirva para tomar mejores decisiones y que no haya que preocuparse cuando llegue el momento de declarar ganancias, ya que estarán calculadas automáticamente en la aplicación», precisan.

Para ejecutar el cálculo, hay un plan básico y gratuito que ofrece ciertos servicios; y uno pago, que lógicamente expande los beneficios. Indican que trabajan con unas 2.500 criptomonedas y que las ganancias o pérdidas se calculan «sin esfuerzo» usando métodos estándar: FIFO, LIFO y PMP.

La plataforma permite añadir monedas recibidas por airdrops, regalos, además de incluir monedas perdidas y donaciones. / Fuente: Krypto Ledgers.

¿Y qué son esos métodos? Las siglas FIFO responden a «First in, First out» o lo primero que entra va a ser lo primero que salga en la cuenta. LIFO responde a «Last in, first out«: lo último en entrar va a ser lo primero en salir. Y PMP es «precio medio ponderado», el cual valora el precio de cada criptomoneda y la cantidad de unidades que hay en existencia.

Ganancias con bitcoin pagan impuestos en varios países

La tributación para los criptoactivos tiene vieja data en Chile. De hecho, fue en 2018 cuando el Servicio de Impuestos Internos (SII) emitió el oficio N° 963. En él indican que las criptomonedas son un activo virtual o digital, aclarando además que no son monedas de curso legal o divisas extranjeras, reconociendo su descentralización.

Según el documento, no se paga impuestos en Chile por tener o almacenar criptomonedas, sino cuando se obtiene una utilidad, es decir, «la diferencia entre el valor en que se compró la criptomoneda y se vendió, siempre y cuando no se esté exento de pagar impuestos».

También en otros países de habla hispana las ganancias con bitcoin deben pagar impuestos. Es el caso de España, donde se deben reportar las transacciones entre criptomonedas como bitcoin o etheres, y las que involucren euros.

Argentina se presenta como otro ejemplo, donde la venta de criptomoneda demanda el pago del impuesto a las ganancias y, en algunos casos, de bienes personales.

Fuente: Criptonoticias