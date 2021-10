Mientras se espera que llegue a u$s 100.000, hace 12 años alguien compraba 50.000 bitcoins por 35 dólares

Años ha, un usuario anónimo creó New Liberty Standard, un modelo de intercambio que en realidad era un sitio p2p, donde se compraba BTC por PayPal

Los primeros días de Bitcoin (BTC) guardan muchas historias interesantes sobre cómo la primera criptomoneda del mercado fue ganando nuevos adeptos, usuarios y adopción por parte de personas ajenas al círculo de los cypherpunks.

Una de estas historias es la del New Liberty Standard, considerado el primer lugar para comerciar con Bitcoin lanzado en el mundo y responsable de establecer el primer "valor" para Bitcoin.

Tan pronto como se lanzó Bitcoin en 2009, la criptomoneda fue ganando adeptos y nuevos usuarios interesados en entender lo que era lo que se llamaba "moneda" pero en forma electrónica y sin una autoridad central.

En los foros sobre BTC, algunos de los cuales ya no son accesibles, algunos usuarios debatían que era necesario crear un lugar donde la gente pudiera comprar y vender bitcoins para que el criptoactivo fuera conquistando nuevos territorios.

Hace 12 años se producía el primer intercambio monetario de bitcoin por dinero real, y comenzaba su cotización

Entonces, un usuario anónimo decidió crear New Liberty Standard, un modelo de intercambio rudimentario que en realidad era un sitio p2p, donde el usuario que quería comprar BTC realizaba un pago a través de PayPal y, al cabo de unas horas, recibía Bitcoin en su billetera personal.

"Algunas personas me compraron bitcoins y me vendieron bitcoins. La oferta y la demanda, aunque en pequeñas cantidades, ya existen y son todo lo que realmente se necesita. Ofrecer el cambio de bitcoins por otra moneda no es, en última instancia, diferente al cambio de bitcoins por bienes o servicios. Las monedas son bienes y su intercambio es un servicio. He estado intentando pensar en algo que no sean dólares estadounidenses y que pueda intentar comprar o vender usando bitcoins, pero no se me ocurre nada", reveló el operador del sitio "NewLibertyStandard", que era un colaborador frecuente del foro Bitcointalk.org.

El precio de Bitcoin

Como New Liberty Standard fue el primer lugar de compra y venta formal de Bitcoin, necesitaban establecer un valor al que se vendería Bitcoin y para ello, el 5 de octubre de 2009 el desarrollador estableció una ecuación que definía que 1.00 dólar equivalía a 1.309,03 bitcoins, lo que indicaba que cada Bitcoin costaba 0.00764.

"Dividiendo u$s 1 por la cantidad media de electricidad necesaria para que funcione un ordenador de alta CPU durante un año, 1331,5 kWh, multiplicado por el coste medio residencial de la electricidad en Estados Unidos en el año anterior, u$s 0.1136, dividido por 12 meses divididos, por el número de bitcoins generados por mi ordenador en los últimos 30 días", definió el usuario para indicar la tarifa establecida.

Poco después, el 12 de octubre de 2009, Marttin Malmi, un desarrollador de Bitcoin, uno de los primeros en adoptarlo y uno de los principales colaboradores de Satoshi Nakamoto en los primeros días de BTC, realizó la primera transacción conocida de una venta de Bitcoin a un usuario. En el caso, Malmi vendió 5.050 bitcoins por u$s 5.02 siendo pagado por PayPal.

La transacción, según reveló el propio promotor, tenía como objetivo ayudar al desarrollo de NewLibertyStandard. El tema de un sistema de compra y venta de bitcoins se había discutido entre Malmi y Nakamoto, pero aún no se había "puesto en práctica".

Malmi reveló que estaba feliz de "ayudar" a fundar la primera plataforma de comercio de Bitcoin.

50.000 bitcoins por u$s35

En New Liberty Standard las direcciones de las billeteras se generaban manualmente y tardaban hasta 48 horas.

"Regístrese para obtener un número de cuenta de dirección de bitcoin de NewLibertyStandard . En un plazo de 48 horas, le enviaré por correo electrónico su número de cuenta. Una vez que tienes una cuenta, puedes comprar bitcoins".

Mientras se espera que bitcoin alcance o supere los u$s 100.000, hace 12 años se los compraba con cambio del bolsillo

Uno de los usuarios que decidió comprar bitcoins a través del sistema fue una persona conocida como "Spoonertheory", que informa que descubrió Bitcoin al leer un artículo sobre Bitcoin mientras estaba "aburrido en la universidad".

Según él, el artículo hablaba de que esa cosa era una especie de nueva moneda online con valores libertarios, un mercado, y que contenía un enlace al New Liberty Standard y en el que, por diversión, el usuario decidía comprar 50.000 bitcoins.

"Entro en el enlace, juego con la cantidad total de monedas que deseo comprar. Opté por 50.000 bitcoins y pagué, no recuerdo si fue a través de PayPal o usando la tarjeta Visa real, de cualquier manera... los bitcoins se entregan en pocas horas", reveló.

El usuario también relata que la compra no le gustó a su mujer que se enfadó mucho con él por haberse gastado u$s35 en comprar tonterías y luego, tras la compra, se olvidó de lo que era Bitcoin hasta que en 2016 comenzó una saga en la que consiguió encontrar la clave privada de sus Bitcoins.

Poco después, con el lanzamiento de Bitcoin Market y Mt. Gox, NewLibert cayó en desuso.

Fuente: Cointelegraph