Semana clave: Estados Unidos sometería a votación el negocio de las criptomonedas

La Cámara de Representantes dará su veredicto el jueves respecto a la ley de infraestructura cripto que busca poner normas más estrictas

El proyecto de ley de infraestructuras de los Estados Unidos vuelve a estar sobre la mesa, por lo que es probable que esta semana se produzca una votación definitiva que podría sacudir los negocios de criptomonedas.

Al mismo tiempo, los fundamentos y las métricas on-chain siguen siendo más alcistas que nunca, y los traders apuestan por una caída moderada del precio hasta un mínimo no inferior a los u$s36.000 por unidad.

Estados Unidos y Bitcoin

Aprobado por el Senado el pasado 10 de agosto, el extenso proyecto de ley de infraestructura de más de más de 2.500 páginas incluye una disposición que prevé imponer normas más estrictas a los inversores del mercado de monedas digitales con el objetivo de recaudar u$s28.000 millones a través de impuestos a las transacciones cripto.

Para ello, el proyecto busca profundizar los requisitos fiscales de informes sobre movimientos de criptomonedas con una ampliación del término "corredor" o "intermediario", en inglés ‘broker. Como tal, la ley exigiría a un gran número de entidades, incluidos mineros, desarrolladores de billetera, operadores de nodos y otros, a reportar transacciones de criptomonedas.

Expertos y líderes de la comunidad han destacado que el lenguaje actual de la propuesta de ley es un problema, ya que la medida sería imposible de cumplir por muchas de estas entidades que no facilitan las transacciones directas a los clientes.

Los corredores de nodos, por ejemplo, no pueden recopilar la información de usuario necesaria para cada transacción de criptomonedas que validan.

En agosto, un grupo de actores de la industria de criptomonedas se unieron para enmendar la disposición acortando el alcance del término "corredor".

Sin embargo, y a pesar del esfuerzo conjunto de los senadores, el borrador del proyecto de ley pasó sin cambios a la Cámara de Representantes después de no conseguir una decisión unánime para la enmienda de disposición en el Senado.

¿ Estados Unidos y las criptomonedas, una relación difícil?

Los informes más recientes sobre el proyecto no indicaron si los miembros de la Cámara de Representantes discutirán un cambio para la polémica disposición sobre criptomonedas.

El mes pasado, un informe sugirió que el Departamento del Tesoro planeaba aclarar la definición de "corredor". Según un reportaje de Bloomberg, un funcionario del Tesoro no identificado indicó que el departamento se apegará a la definición de "corredor" establecida en el Código de Rentas Internas (IRC), y no apuntará a las entidades que no se rijan por él.

Actualmente, el proyecto de ley de infraestructura enfrenta la oposición de algunos legisladores que creen que debería retrasarse hasta que las negociaciones hayan terminado con respecto al proyecto de ley de seguimiento de u$s3,5 billones de bienestar social y clima.

Con la suma del segundo proyecto de ley perturbando a algunos demócratas, Pelosi indicó que es "evidente" que el proyecto de ley podría reducirse en alcance. "Ahora estamos trabajando junto con el Senado y la Casa Blanca en cambios a esta legislación histórica", resaltó el funcionario.