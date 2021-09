Bitcoin subió, pero no calmó a los mercados: los factores que aún influyen en su cotización

La prisa hacia la llamada criptomoneda de refugio seguro aparece a pesar de las preocupaciones de que la Reserva Federal reduzca su programa de compra

Bitcoin (BTC) subió poco a poco el 18 de septiembre, ya que el enfoque se centró en la reunión de política del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) a raíz de las cifras de inflación más bajas el martes pasado.

El tipo de cambio del par BTC/USD se acercó a u$s 49.000 en el exchange de Coinbase, alcanzando los u$s 48.825 antes de bajar en el sentimiento de toma de ganancias provisional. No obstante, el movimiento cuesta arriba generó expectativas de que el par alcanzaría los u$s 50.000, un objetivo de resistencia psicológica, en las próximas sesiones.

#bitcoin needs to get over $50,000 and just hold it. — David Gokhshtein (@davidgokhshtein) September 18, 2021

Los temores inflacionarios impulsan la demanda de Bitcoin

Los mercados de Bitcoin recibieron un impulso por los temores de una inflación persistentemente más alta, a pesar de un apaciguador informe del índice de precios al consumidor (IPC) publicado el 13 de septiembre.

Los datos mostraron que el IPC de EE. UU. aumentó un 5.3% interanual en agosto, en comparación con el 5.4% del mes anterior. El mercado recibió reacciones mixtas a estos números, algunos vitorearon que la inflación subyacente resultó más baja de lo esperado, mientras que otros señalaron que la inflación aún se encontraba en niveles ridículamente altos, siendo el 5.3% uno de los números más altos en más de una década para el IPC.

"Me gusta ver los datos de inflación en un sentido mediano (así que en lugar de tener una categoría loca que lo impulse todo, miramos el centro de la distribución, en 82 categorías, igualmente ponderadas)", dijo Jens Nordvig, fundador de data firma de análisis Exante Data. Añadió: "En la métrica [mediana], el número [de inflación] no fue bajo".

JUST IN - NY Federal Reserve now sees inflation at 5.2% in one year, 4% in three years; a series high with "large expected price rises" in food, rent, and medical costs. — Disclose.tv (@disclosetv) September 13, 2021

Aparecieron más señales alcistas para Bitcoin cuando los analistas de TD Securities señalaron que la Reserva Federal podría retrasar la reducción planificada de su política de compra de activos mensual de u$s 120 mil millones después del informe de inflación más suave de lo esperado.

Además, Anthony "Pomp" Pompliano, socio de Pomp Investments, advirtió que una inflación sostenida del 5% haría que los estadounidenses vieran cómo se evaporan sus ahorros.

"La única forma de protegerse en este entorno es asegurarse de invertir", dijo Pomp en una nota a los clientes. "Cuanto más se invierta en los mercados, independientemente de si se trata de acciones, bienes raíces, criptomonedas, etc., mejor estarás".

El dólar sube a la par

Como sucedió, el tipo de cambio del par BTC/USD saltó 4.85% el día de la publicación de los datos de inflación.

El par subió otro 2.17% el miércoles, y sus precios cerraron por encima de los u$s 48.000. Sus precios comenzaron a consolidarse lateralmente en las siguientes dos sesiones, solo para moverse más hacia los u$s 49.000 el sábado.

Sorprendentemente, el índice del dólar estadounidense (DXY) también se movió al alza como Bitcoin, reiterando que los macro inversores cambiaron el capital a activos que consideraron su refugio seguro después del informe de inflación. El índice, que mide el dólar frente a una canasta de las principales divisas extranjeras, subió un 0.41% el viernes a 93.246, su nivel más alto en septiembre.

Bitcoin y el índice del dólar estadounidense suben tras las perspectivas de inflación mixtas. Fuente: TradingView.com

Se deben esperar más pistas para Bitcoin y los mercados del dólar a partir de la reunión del FOMC de la próxima semana.

Los funcionarios de la Fed están de acuerdo en que comenzarían a deshacer sus políticas monetarias flexibles a fines de este año. Pero el informe de nóminas no agrícolas (NFP) de principios de este mes mostró que el mercado laboral de EE. UU. no se había recuperado por completo.

Eso llevaría a la Fed a mantener sus planes de reducción gradual, y cualquier retraso adicional podría implicar tanto la fortaleza de Bitcoin como la debilidad del dólar.

Fuente: Cointelegraph