Trezor One: esta es la wallet física de criptomonedas más vendida en Mercado Libre

Trezor One es una de las mejores carteras de hardware para criptomonedas del mercado y es una de las razones por las que se convirtió en la más vendida en Mercado Libre, donde la podés encontrar desde $18.899 con envío gratis.

La Trezor fue creada por SatoshiLabs en 2014 y es famosa por ser la primera hardware wallet de criptomonedas del mundo. Además, fue la primera en ofrecer una semilla de recuperación y protección de frase de contraseña y es muy popular en el ámbito cripto por seguridad, facilidad de uso y su precio accesible.

Perspectiva para principiantes

La Trezor One es la billetera cripto de hardware ideal para principiantes por su facilidad para configurar y usar debido a que permite comprar activos y tokens directamente en la propia wallet, a través de la aplicación "Trezor Wallet". Asimismo, ofrece el intercambio de criptomonedas y y tokens dentro de la misma aplicación.

La Trezor One y su caja

A los principiantes les permite realizar su primera compra de criptomonedas sin tener que registrarse en ningún intercambio, algo que la mayoría de las carteras de software no ofrecen.

Puntos fuertes

Sin duda, una de las mejores características de Trezor One es que es extremadamente segura. El fabricante de este dispositivo brinda un soporte detallado con el paso a paso necesario para la configuración, compra e intercambio de activos.

Esta wallet física se destaca, además, por ser más barata que sus competidoras, tales como la Ledger Nano X, e incluso más barato que la Nano S, pero ofrece el mismo nivel de seguridad. También es bastante más barata que la otra billetera de esta marca, la Trezor Model T.

Su tamaño es ideal para llevar a todos lados

Trezor One también permite a los usuarios comprar criptomonedas directamente a través de la aplicación Trezor Wallet usando dinero fiat y los activos comprados también se pueden intercambiar allí. Con esta configuración, podés almacenar de forma segura tus activos criptográficos de inmediato sin necesidad de pasar por ningún exchange.

Un detalle interesante es que SatoshiLabs, la empresa fabricante de la billetera Trezor, están constantemente innovando y desarrollando diferentes proyectos basados ​​en criptomonedas por lo que tienen una muy buena consideración de parte de la industria criptográfica en general.

Criptomonedas compatibles

La Trezor One posee una lista de monedas compatibles muy larga y diversa. Admite todas las criptomonedas más famosas como Bitcoin y Ethereum, pero también incluye monedas alternativas menos conocidas. En total, One admite más de 1000 monedas, entre las que se incluyen:

La lista completa de criptomonedas la podés encontrar en https://trezor.io/coins/

Seguridad

Este es seguramente el aspecto que más le importa al que adquiere una de estas wallets físicas. La respuesta es clara y sin ambigüedades al hablar de la Trezor One: sí.

Las claves privadas se almacenan y aíslan dentro del dispositivo, manteniéndolas fuera de la web. Para acceder a la billetera es necesario introducir un código PIN, y todas las transacciones deben confirmarse presionando los botones físicos en la billetera que están conectados a un dispositivo mediante un cable USB.

Un detalle interesante para sumarle seguridad es que podés crear una cuenta separada y protegerla con una contraseña. De esta forma podés almacenar los activos que quieras en la wallet, por lo que en el caso de que tu PIN se vea comprometido, no se puede acceder a lo que esté almacenado en la cuenta separado. Esto dificulta que tus activos se vean comprometidos en caso de pérdida o robo.

Otra característica de seguridad notable es que la Trezor One utiliza una frase semilla de recuperación de 24 palabras, aunque también ofrece una posibilidad menos recomendable de utilizar una frase de recuperación de 12 palabras. Por último Trezor permite la compatibilidad con Universal 2nd Factor (U2F), una garantía en cuanto a seguridad.

Sistemas operativos compatibles

La billetera de hardware Trezor One es compatible con los sistemas operativos Windows, macOS y Linux, y además ofrece extensiones para los navegadores FireFox, Chrome, y Brave.

También ofrece soporte para teléfonos Android. Sin embargo, por el momento no ofrece soporte para iOS, algo que puede complicar a los usuarios de la marca de la manzanita.

Una de las características más fuertes de la Trezor One es su facilidad de uso

Conclusiones

La Trezor One no tiene muchas desventajas, pero algo que muchos usuarios pueden llegar a perder frente a otros dispositivos de alta gama como el Trezor Model T o el Ngrave Zero es la pantalla táctil. A través de una pantalla es mucho más fácil ingresar el código PIN en el dispositivo o confirmar una dirección de Bitcoin.

La Trezor One es una de las carteras de criptomonedas más accesibles, pero si tenés la idea de almacenar grandes cifras en criptomonedas es recomendable que inviertas en modelos más avanzados como la Trezor Model T o la Ngrave Zero.

Pero si lo que buscás es lo simple y práctico, esta wallet te la ofrece por lo que es una gran opción para comenzar a cuidar más la seguridad de tus criptomonedas.

Por último, los usuarios que deseen una billetera compatible con iOS deberán explorar otras opciones, ya que las billeteras Trezor se limitan a conectarse a dispositivos mediante un cable USB, algo complicado de hacer en los dispositivos de Apple, según destacó un artículo del sitio jardinfinanciero.com.

Pros

Accesible

Fácil de usar

Permite comprar criptomonedas con u$s y cambiarlas en la propia billetera

Compatible con navegadores web, Windows, Linux, MacOS y Android

Admite más de 1.000 monedas y tokens

Contras