Así es como Jeff Bezos, CEO de Amazon, invierte su fortuna

Su fortuna volvió a aparecer en los titulares en las últimas semanas después de que anunciara que planean divorciarse con su esposa, MacKenzie Bezos

Jeff Bezos es la persona más rica de la tierra. Hizo la mayor fortuna individual del mundo en gran parte gracias a sus acciones en Amazon, el gigante del comercio electrónico que inició hace más de dos décadas y ahora tiene un valor de casi 800 mil millones de dólares.

Pero también forja más riqueza a través de numerosas inversiones en otras compañías en crecimiento.

Su inversión más conocida es Blue Origin, la empresa espacial fundada por Bezos que financia con miles de millones de dólares de acciones de Amazon, o The Washington Post, que compró por 250 millones de dólares en 2013.

Pero, ¿sabías que Bezos ha respaldado compañías como Google, Uber, Twitter, Airbnb, General Assembly, Juno Therapeutics y muchos otros?

En un reciente resumen hecho por Visual Capitalist, conocido como “The Jeff Bezos Empire”, se encuentran sus inversiones a través de adquisiciones de Amazon (Whole Foods, Twitch, Audible, Zappos, etc.), su firma de capital de riesgo Bezos Expeditions, sus propias inversiones personales y donaciones relacionadas con la filantropía.

Él fue, en realidad, uno de los primeros inversores en Google. No está claro qué hizo con sus acciones después de que el gigante tecnológico se hiciera público en 2004, pero su participación “probablemente valdría miles de millones hoy”, señaló Business Insider el año pasado.

También apoyó tempranamente a Uber, ya que Bezos Expeditions participó en una ronda de 37 millones de dólares en 2011. La aplicación de viajes está apuntando a una valoración de 120 mil millones de dólares mientras se prepara para salir a bolsa este año.

Ese mismo año, su firma respaldó a Airbnb, mucho antes de que la empresa nueva de alojamiento alcanzara una valuación de 1.000 millones de dólares, ya que también se prepara para una OPI.

Hay una serie de “unicornios” (compañías valoradas en más de mil millones) en la cartera de Bezos Expeditions. Incluyen a la empresa de camiones de Seattle, Convoy; el gigante del software HR Workday; empresa de salud Zocdoc; la genómica startup GRAIL; la red social Nextdoor y más. También respaldó a Juno Therapeutics, que fue adquirida por 9 mil millones de dólares el año pasado, y a la Asamblea General, que se vendió por 413 millones de dólares también en 2018, afirma FinGurus.



Otras inversiones fuera de la pared de Bezos Expeditions que pueden sorprenderlo son el fabricante de candeleros de Seattle, Glassybaby; la empresa de granjas de interior, Plenty y la caja de fondos para pequeñas empresas Fundbox.

Más recientemente, ha intensificado sus esfuerzos de filantropía después de años de no presentarse cuando se trata de caridad. En septiembre, anunció un nuevo “Día 1” de 2 mil millones de dólares para familias sin hogar y educación preescolar.

Antes de ese anuncio, Bezos y su familia habían donado aproximadamente 135 millones de dólares a causas benéficas, según los cálculos de GeekWire a partir de informes y anuncios. El New York Post la semana pasada lo describió como una cantidad “lamentable” en comparación con otros multimillonarios ultra ricos como Bill y Melinda Gates, Warren Buffett, Michael Bloomberg y Mark Zuckerberg y Priscilla Chan.

La fortuna de Bezos ha aparecido en los titulares en las últimas semanas después de que el CEO de Amazon anunció que él y su esposa de 25 años, MacKenzie Bezos, planean divorciarse.

Con un patrimonio neto actual de alrededor de 134 mil millones de dólares y una ley del estado de Washington que otorga a los cónyuges la mitad de los activos acumulados durante el matrimonio, MacKenzie Bezos pronto podría convertirse en la mujer más rica del mundo: cómo gasta ese dinero es otra cuestión.