Criptomonedas: los errores de inversión más comunes y cómo evitarlos

Este tipo de inversión sumó miles de usuarios, pero muchos de ellos se metieron sin conocer cómo funcionan. Expertos te dicen cómo evitar errores

Las criptomonedas sumaron miles de usuarios en todo el mundo en el último año gracias a sus extraordinarios rendimientos en el primer trimestre de 2021 y por ser una alternativa de inversión sustentada en una tecnología que será el pilar del futuro: la blockchain.

Cabe destacar que en la Argentina se estima que hay más de un millón de personas que invierten en ellas, de los cuales un importante porcentaje lo hace para dolarizar sus ahorros y escapar de esta manera al riesgo local que supone una moneda débil frente a la divisa norteamericana.

Y si bien los token más famosos –como Bitcoin, Ether o Dogecoin, por citar algunos ejemplos- son de cotización variable y exigen un perfil de inversor audaz, sus interesantes números las hacen estar en el radar de cada vez más usuarios, los cuales pueden estar expuestos a errores que los llevarían a perder mucho dinero.

Cómo no tentarse con apostar por BTC, que pasó de cotizar a u$s 29.239 el 1 de enero, a cerrar abril a u$s 53.683; o con ETH, que en el mismo periodo se disparó de u$s 735,73 a u$s 2736,23. Ni hablar de DOGE, que se catapultó de u$s 0,005 a u$s 0.31 en apenas 120 días.

Pero atención: nadie está exento de equivocarse. Ya sea por un "mal pálpito", por almacenarlas en plataformas inseguras y vulnerables, o por seguir las recomendaciones de algún youtuber poco avezado, todos podemos cometer errores no forzados y que pueden significar una fuerte pérdida de dinero.

Juan Pablo Orlando, especialista de Koibanx, aconsejó a los usuarios llevar a cabo la práctica conocida como "DYOR" (Do Your Own Research). Es decir, una investigación previa a tomar una decisión de inversión.

En diálogo con este medio, el experto explica que "vas a escuchar en la tele que una moneda está por subir. También vas a leer en internet que una moneda está por subir. Y hasta te va a pasar que un amigo te va a contar que una moneda está por subir. No le creas a nadie. Ocupate vos de investigar y averiguar antes de invertir. Es tu plata y solo vos sabés cuánto te costó ganarla".

Además Orlando destaca que cada usuario debe conocer su tolerancia al riesgo para escoger por el token adecuado: "Yo puedo soportar una caída del 50 % en mi inversión y dormir tranquilo, mientras que a mi padre le daría un paro cardiaco. Así que tomate el tiempo de estudiar una moneda antes de comprarla".

Al respecto, Emiliano Limia, experto de Buenbit, también subraya la importancia de adoptar un papel activo para no caer en ningún tipo de engaño.

"La mayoría de las veces, aquello que ofrece ganancias 100 % seguras y recurrentes suele ser una estafa. Es muy importante buscar información del proyecto", aconseja Limia a este medio, y agrega que "cuando con investigación no se logra entender cuál es el método por el cual una criptomoneda tiene valor o cómo una plataforma genera ganancias, es mucho más probable que se esté frente a un engaño".

Cuidado con los valores tentadores

Una emisión indiscriminada puede licuar el valor del token, similar a lo que ocurre en la Argentina con la inyección de pesos récord que se registró el año pasado y que llevó a muchos usuarios a abrazar al BTC o a las stablecoin para proteger su dinero.

Por tal motivo, Orlando aconseja que "antes de comprar una moneda, se indague sobre si la emisión es finita o si existe algún mecanismo de reducción gradual. En el caso de DOGE o ETH, por ejemplo, son infinitas, pero esta última tiene un cronograma pautado que la volverá deflacionaria en unos años".

¿Trader o inversor?

La puerta de entrada al mundo de las criptomonedas es en el rol de inversor, pero con el correr del tiempo y gracias a la experiencia adquirida, muchos luego dan otro paso, se animan y comienzan a hacer operaciones de compra y venta para ganar dinero con la diferencia obtenida en las transacciones.

"Al margen del dinero que puedas ganar o perder, el trading –subraya el especialista de Koibanx- genera una ansiedad y un estrés significativamente mayor al de invertir".

Además Orlando advierte que "existen estadísticas que demuestran que el 90 % de los traders pierden dinero, y eso que hay gente que vive de esto y opera todos los días de su vida hace años. Así que la pregunta que deberías hacerte, antes de practicarlo, es: ‘¿creés que por algún motivo razonable te encontrás en el otro mínimo 10 %?’".

¿Qué hacer después de comprarlas?

Camilo Rodríguez, trader y docente de la UTN Buenos Aires (UTNBA), señala, en diálogo con este medio, que uno de los errores más comunes que cometen los usuarios está referido con el almacenamiento.

"El paso más importante es crearse una billetera personal y comprender la lógica de las transacciones para entender de qué manera se puede mantener el saldo seguro, sin que nadie lo pueda robar", explica el especialista.

Por tal motivo, resalta que es fundamental "entender cómo funciona el atesoramiento de valor de una criptomoneda en una billetera personal. Muchos usuarios compran y no saben dónde se guarda el dinero".

Cabe destacar que entre los tipos de billeteras se destacan ‍las denominadas "de hardware", similares a los pendrives, "de escritorio", que utilizan una copia externa de la blockchain para que la computadora acceda a la red y hasta las creadas para teléfonos celulares (mobile wallets)

Y si bien se trata de un ítem que no capta la atención de aquellos inversores que están dando sus primeros pasos, elegir la que más se adecue al perfil de las operaciones que se van a realizar pueden evitarles serios dolores de cabeza en el futuro.