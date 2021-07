El NFT más caro: subastan el código fuente de Internet por una cifra millonaria, pero tiene un error

El código fuente original de la WWW, el protocolo usado casi todos los días para acceder a internet, fue comercializado en el transcurso del jueves pasado. Y no fue nada barato: la subasta alcanzó los u$s5,4 millones, para convertirse en uno de los NFT más caros de todos los tiempos. Sin embargo, ahora se descubrió una curiosidad: tiene un error.

La persona que ganó la subasta se "llevó" el código fuente. Y es una buena pregunta para hacerse qué implica "llevarse un código fuente": una copia digital con las 10.000 líneas del navegador web original, un video animado que muestra cómo se escribió el código. Y una carta firmada por su creador.

Pero Mikko Hypponen, un investigador de la empresa de seguridad informática F-Secure, encontró un problema. De acuerdo con el informático, el código que se mostró en pantalla durante la subasta de Sotheby’s tenía paréntesis angulares ("") mal puestos.

Hold on...the www source that Sotheby is auctioning? The angle brackets are wrong! They've been - yes - HTML encoded from "< >" to "< >". Lol. https://t.co/vb7clOETfU pic.twitter.com/kb1ugoPyok — @mikko (@mikko) June 30, 2021