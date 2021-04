En primera persona: cómo es la vida de un "profesional" de Fortnite de 17 años que gana u$s646.000 jugando

Diego Palma, alias Arkhram, es un jugador profesional de 17 años que vive en California, Estados Unidos, y cuenta en primera persona su experiencia

Tenía 4 años cuando mi padre me presentó por primera vez a mis 2 amores: el fútbol y los videojuegos. Cuando no estaba corriendo por el campo de fútbol me sentaba en su regazo durante horas, jugando World of Warcraft y completando misiones juntos.

Cuando cumplí 5 años, a la hora de dormir, me leía historias de ficción y de terror de HP Lovecraft, las cuales sucedían en una ciudad ficticia de Massachusetts conocida como Arkrham, lo cual supuso un brote de inspiración para mi nombre de usuario.

A medida que crecí, seguí jugando al fútbol y, finalmente, llegué al nivel universitario. Durante mi segundo año de secundaria, en 2017, me rompí el menisco mientras jugaba y tuve que operarme; los médicos dijeron que no podría jugar durante al menos un año.

Diego Palma con la computadora de su papá

"Mientras me recuperaba de mi lesión, comencé a jugar online"

Quería una computadora como la de los jugadores, así que terminé trabajando a tiempo parcial como árbitro de fútbol en los partidos de niños pequeños, los fines de semana. Cuando ahorré suficiente dinero, compré piezas de computadora y construí uno propio con la ayuda de mi padrastro, Chris.

Ese verano se lanzó Fortnite y comencé a jugarlo mucho. Inicialmente, mi objetivo era jugar mejor que todos mis amigos, hasta que me enteré del torneo Fortnite Royale 2018, en el Oakland Esports Arena.

"Les dije a mis padres que no solo quería competir, sino que planeaba ganar"

Al principio, mi padre dudaba, pero finalmente accedió a llevarme. Según él, pensó que pagaría la tarifa de entrada de u$s10 y que me eliminarían rápidamente y podríamos irnos.

En cambio, terminé en segundo lugar para América del Norte en un torneo de competencia abierta. Pero como solo tenía 13 años y, en ese momento, necesitabas tener 14 años para calificar, no pude progresar más. Terminé llevándome a casa u$s500 en premios, pero lo más importante es que uno de los organizadores le dijo a mi padre que estaba jugando a un nivel tan alto que, probablemente, podría convertirme en profesional.

Ese año comencé a jugar en una liga donde miles de jugadores competían jugando scrims –un modo de juego cooperativo más profesional–, aunque me llevó meses hacer todo lo posible para subir de rango y, finalmente, llegar a ser profesional.

En 2019, a la edad de 14 años, cuando me convertí en elegible para jugar profesionalmente, firmé con 100 Thieves, una organización de videojuegos profesionales, con sede en California, un hecho que aún me parece surrealista. Ser parte del equipo de 100 Thieves significa representar a la organización en cualquier evento de marca que tengan, como una sesión de fotos o un vídeo promocional. También tengo que transmitir una cierta cantidad de horas cada mes.

Palma con el streamer de videojuegos Dr. Disrespect

Poco después de convertirme en profesional, obtuve la primera gran victoria de mi carrera cuando me llevé a casa el quinto lugar en la Copa Mundial de Fortnite, el 17 de julio de 2019. Fue una experiencia increíble porque jugamos dentro de un estadio enorme con una multitud masiva. Mi socio en ese momento, Brendan Falconer, y yo ganamos un total de u$s900.000.

"Desde que me convertí en profesional hace 2 años, he ganado más de u$s646.000 compitiendo"

También he ganado dinero adicional a través de mis patrocinios corporativos. La gente suele preguntar qué hago con todas mis ganancias, pero además de actualizar mi PC de vez en cuando, realmente no gasto nada de eso. No soy llamativo y no necesito mucho; quiero asegurarme de planificar mi futuro. Mi padre creó una cuenta de corretaje de custodia para invertir mi dinero en el mercado, y también tengo un planificador financiero para un plan de jubilación.

Antes de ganar la Copa del Mundo, mi identidad estaba en gran parte oculta, ya que había terminado el verano cuando firmé con 100 Thieves. Las cosas eran diferentes cuando comencé en una nueva escuela en el otoño. De repente, debido a mi victoria en la Copa del Mundo, todos sabían quién era yo y la atención fue abrumadora. Ni siquiera podía ir al baño, sin un grupo de niños siguiéndome para hacerme preguntas; estaba estresado y me sentía miserable.

Les dije a mis padres que quería hacer la transición a una escuela en línea, incluso dije que lo pagaría con mis ganancias. Mi papá y mi madrastra, junto con mis 3 hermanos, entendieron lo mucho que quería ir a distancia porque vieron de primera mano lo infeliz que era.

Al principio, mi mamá se resistió a la idea porque le preocupaba cómo podría afectar mis oportunidades futuras en la universidad y la educación superior. Fue un momento difícil para mi familia porque tuve que tomar una posición y defenderme. Finalmente, después de muchas discusiones, todo funcionó, y juntos decidimos que la escuela en línea sería la mejor alternativa para mí y lo ha sido. Me alegro porque mi familia es lo más importante del mundo para mí.

Asistir a la escuela en línea me ha dado mucha más flexibilidad en términos de mis asignaciones y mi horario para poder continuar con los juegos y aún graduarme de la escuela secundaria este año.

"Ser un jugador de eSports es como jugar cualquier otro deporte en el que se requiere mucha disciplina"

Me tomo la práctica muy en serio y de promedio paso unas 10 horas diarias jugando Fortnite. El juego lo guarda todo, por lo que es similar a cuando los atletas profesionales ven la cinta para ver su desempeño y revisar sus errores. Mucho de lo que hacemos no surge de forma natural. Tenemos que preparar, entrenar, analizar y desarrollar estrategias, y cuando juegas en un equipo como yo tienes que colaborar.

Juego en un trío para 100 Thieves, junto con otros jugadores, Rehx y Epik Whale. Soy el capitán del equipo. Nadie me nombró capitán oficialmente, simplemente sucedió porque soy un pensador muy estratégico y un planificador, por lo que a menudo guío al equipo hacia el mejor lugar. Estoy bastante tranquilo, lo cual es importante cuando diriges a las personas y diseñan estrategias juntos.

La pandemia ha detenido todos los eventos en vivo, lo que echo de menos. Pude volar a lugares como Nueva York y Suecia para competir, y fue muy divertido.

Diego con su familia

Cuando no estoy haciendo los deberes —o practicando para una competición— me relajo viendo películas de terror, pateando el balón de fútbol y jugando a otros videojuegos como Escape from Tarkoff, porque al final del día, todavía soy un adolescente.

"Mi consejo para quien quiera entrar en los juegos profesionales es comenzar con lo básico"

Practica la puntería y perfecciona la mecánica. Además, tómate tiempo para ver vídeos de profesionales que juegan estrategias. Mi hermano Pablo tiene 16 años y quiere ser profesional como yo. El consejo más importante que le doy es que siempre se asegure de revisar sus partidas antiguas para que pueda aprender de sus errores. Eso es lo más importante que puede hacer si quiere mejorar.

En cuanto a los planes futuros, mis padres quieren que continúe mi educación en algún momento después de graduarme de la escuela secundaria, pero por ahora, mi enfoque está en ser el mejor jugador que pueda ser y en ganar más torneos.

Fuente: Business Insider