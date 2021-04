El BCRA empuja nuevas medidas para los bancos: en qué consisten

El Gobierno le exige a los bancos que mejoren la eficiencia en los cajeros automáticos, uno de los problemas encontrados en estos últimos meses

El presidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA), Miguel Pesce, adelantó que se están "planteando un conjunto de medidas para que los bancos activen el uso de los sistemas electrónicos de pago y que presten el servicio para personas y empresas".

"Les estamos exigiendo a los bancos que mejoren la eficiencia en los cajeros automáticos que es otro problema que nos hemos encontrado en estos últimos meses", explicó.

"Los bancos van a recibir incentivo cuando las personas utilizan las cuentas de ahorro o las tarjetas de débito para pagar sus servicios en forma directa y no retirando efectivo", sostuvo.

El Gobierno viene impulsando distintas medidas para los bancos

Pesce recordó además que los bancos otorgaron 300.000 tarjetas de crédito nuevas y 8 millones de nuevas tarjetas de débito. "Hay un potencial de crecimiento que tiene que ver con la inclusión social", argumentó.

Otras medidas

El martes el Banco Central había lanzado nuevas medidas, entre las cuales se destaca la aprobación de una normativa que impulsa la inclusión financiera al otorgar un baja de encajes a los bancos que ofrezcan nuevos productos a clientes sin historial crediticio, aumenten el uso de medios de pago electrónicos y mejoren el funcionamiento y distribución de cajeros automáticos.

Lo que busca el Gobierno es ofrecer una recompensa a los bancos que sean proactivos a la hora de captar personas o empresas que no hayan usado con anterioridad servicios financieros y mejoren la prestación en zonas de menores recursos, así como en ciudades o pueblos sin sucursales.

En este sentido, el BCRA en un comunicado explicó que "los incentivos serán a través de distintas franquicias a los bancos para la constitución de efectivo mínimo, permitiendo que bajen los encajes no remunerados en la medida que logren éxitos en las políticas de inclusión financiera y desarrollo de los pagos electrónicos".

Para acceder a este beneficio los bancos deberán demostrar que otorgaron las primeras líneas de crédito a personas y Pymes que no tuvieron acceso a bancos previamente y que creció su nivel de financiación a micro, pequeñas y medianas a empresas (Mipymes) vía e-check o facturas de crédito electrónico (FCE).

En el caso del uso de los medios de pago electrónicos, el incentivo será para los bancos que muestren un crecimiento de los débitos en la caja de ahorro producto de compras en comercios con tarjeta de débito, transferencias electrónicas, débito directo de servicios o pago de resumen de la tarjeta de crédito.

La baja de encajes también será para aquellos bancos que no tengan cajeros fuera de servicio por motivos como la imposibilidad de imprimir ticket o no contar con billetes y los que instalen el servicio en ciudades que no cuenten con cajeros en la actualidad o estén subdimensionados.

La crisis de los bancos

Los bancos de Argentina registraron los peores resultados en 13 años, y atribuyen parte de sus pérdidas a las medidas impuestas por Gobierno como respuesta a la pandemia. Frente a esta situación están solicitando ayuda al banco central para que realice algunas modificaciones.

En este marco, los representantes de las cuatro principales asociaciones del sector bancario de Argentina, donde se incluyen instituciones extranjeras y nacionales, tuvieron en las últimas semanas varias reuniones, llamadas telefónicas e intercambios de mensajes con el presidente del banco central, Miguel Pesce, y el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas. El objetivo era solicitar la eliminación o modificación de algunas de las regulaciones, según personas con conocimiento directo del tema, indica Bloomberg.

Quienes salieron perdiendo, se quejan de las medidas que se tomaron en el 2020 para apoyar a la economía en medio de la pandemia. Entre ellas, exigir que las instituciones financieras otorguen préstamos con tasas más bajas que la inflación, eliminar las comisiones para algunos servicios y postergar los pagos de las cuotas de los créditos.