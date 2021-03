Criptomonedas: ¿quién es Magdiela Rivas, la mujer al frente de Paxful en Latinoamérica?

La ejecutiva mexicana conversa sobre cómo está creciendo el mercado latinoamericano de Paxful, un sector que construyo desde cero y tuvo que reconvertir.

Podría decirse que Bitcoin encontró a Magdiela Rivas o que Magdiela Rivas encontró a Bitcoin. Ambas forman serían correctas. La ciudad de Nueva York ofició como punto clave para que entre una clase y otra del Máster en Ciencias, Magdiela viera en la criptomoneda una forma perfecta para poder enviar dinero a su mamá en Guadalajara, México, su ciudad natal.

Está historia empieza hace en el 2018 pero es recién este año en que Rivas se convierte en una de las mujeres líderes de la región a cargo del desarrollo latinoamericano de Paxful.

Magdiela Rivas, gerente de Paxful

Paxful es una plataforma de compra y venta de criptomonedas. En la actualidad, cuentan con 200.000 mil usuarios en América Latina y en todo el mundo llegan a los 4 millones de usuarios.

Emprendedora y amante de la tecnología, Rivas se apasionó por los diferentes usos que ofrecían los cripto activos, en especial Bitcoin. "Me enamoré de las criptomendas", resume. Y quiso profesionalizarlo.

Hasta el momento en el año 2018, había trabajado en Cámaras de Comercio y asesorías a empresas del sector financiero. Siendo parte de la ONG, Proyecto Morrinho en Brasil. Y como si todo se hubiese alineado, fue gracias al trabajo en la ONG que conoció a Paxful.

"Como parte del programa de la Universidad me fui a Brasil. Me quedé seis meses, y después volví a Estados Unidos. Y al volver seguí colaborando con la organización desde Estados Unidos", cuenta.

Al terminar la Maestría, comenzó a trabajar en Estados Unidos, aún ligada a ONG, empezó a vislumbrar que Bitcoin sería una buena posibilidad para que las organizaciones puedan recibir donaciones con activos digitales. "Me encontré con Paxful porque ellos estaban queriendo ingresar a América Latina y me gustó el modelo de Persona a Persona (P2P), la libertad financiera, y en especial con el proyecto: Be with Be con Bitcoin que es la iniciativa social de Paxful, que es totalmente financiado con Bitcoin".

Rivas ingresó a Paxful como vendedora. "El primer día, pensé: ¿Qué voy a vender si no hay nada para el mercado latino?", y de esa cuestión surgió la idea de hacerse cargo de un nuevo puesto, y de reconsiderar su rol en la empresa. "Mi reto fue construir el mercado latinoamericano de cero".

Cómo funciona Paxful

El punto de partida

Para eso, comenzó a contactarse con los principales Brokers de BTC, empezó a hacer asociaciones con empresas que ya tenían un perfil activo y se ocupó de rediseñar la página e hacer un sitio amigable para el público hispanohablante. "Había un punto que me costó: ingresar al mercado Africano. Uno de los principales directivos es de allí, y en Estados Unidos, Paxful no era tan bien visto. Le quise poner un rostro latinoamericano, llegar a los hispanohablantes y que confiaran en nosotros".

Sin embargo, los retos no solo fueron la reconversión para América Latina. Al año y medio de asumir y cuando se empezaban a ver los primeros avances del mercado latino, gracias a un tour que hicieron por América Latina, que los llevó a recorrer Argentina y Colombia, el mundo entero se vio inmerso en la pandemia del COVID 19.

"En marzo del 2020 cerrado todo. Nosotros estábamos viajando mucho y cambiamos a hacer una estrategia más en línea y nos abocamos a la educación. Durante las giras habíamos visto que había muchas personas que querían entrar a Bitcoin pero que habían sido estafadas por los esquemas piramidales. Y tenían miedo de entrar. Empezamos a hacer Webinar todas las semanas, eso nos ayudó a hacer crecer la marca y convertirnos en un referente", dice la ejecutiva.

Otros de los temas que conversa es sobre el ecosistema cripto en la región. Teniendo como punto de partida que América Latina es una región que florece. "Cuando empecé había una mala percepción de las cripto, ahora el mercado está madurando mucho. En Argentina tienen muchos exchange en los que la gente puede ir y comprar. El año pasado, las empresas multinacionales empezaron a hacer foco en la región porque están viendo el potencial que tiene América Latina", señala Rivas.

La ejecutiva marca que en Estados Unidos los usuarios ven a las criptomonedas como una inversión, mientras que en América Latina se percibe como una opción de preservación de la riqueza, y cómo una forma de mover el dinero sin las limitaciones que ponen los gobiernos. Incluso, como una posibilidad de acceder a un crédito para las personas que no están bancarizadas.

"Bitcoin les da la oportunidad de entrar y controlar su dinero. Creo que mucha empresas están poniendo los ojos en Latinoamérica porque hay una necesidad clara, de parte de las economía latinoamericanas, de acceder a estas soluciones", explica.

Sin embargo, Bitcoin al ser una moneda altamente volátil puede llegar a generar cierto temor. "Cuando observas los gráficos de Bitcoin, podemos ver que en el corto plazo se produce una suba y baja muy importante, vimos está corrección que bajó un 28 por ciento y la gente se asusta, vende, es ahí cuando pierden. ¡Y es exactamente al revés lo que tienen que hacer! Si compraste, en la alta no hay que asustarse y venderlo, hay que esperar que vuelva a subir. Hay que entender que es una inversión a largo plazo. Con Bitcoin no te vas a hacer millonario de la noche a la mañana".

Respecto a la regulación de las criptomonedas, en la región Rivas comenta que para los gobiernos es algo muy positivo, porque de está manera le pueen brindar orden al sector y a los usuarios. Sin embargo, "tiene que ser una regulación que los gobiernos entiendan, la funcionalidad que tiene Bitcoin, los casos de usos, la tecnología que hay detrás. Creo que es importante que haya una buena comunicación", enfatiza. Magdiela resalta como antecedente a México. "Tienen que entender el sentido de las critpmoenda y no ahogar su potencial", advierte.

Para este año, Paxful planea potenciarse, y adaptar la plataforma. Acaban de agregar USDT, que es respaldado 1-1 con el dólar. Y planean agregar más criptomonedas a sus plataformas para seguir haciendo crecer su ecosistema, en especial, el hablado en español.