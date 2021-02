Con los bancos aceptando cada vez menos el efectivo: ¿Elon Musk volverá a ver al Bitcoin como opción?

Elon Musk habría cambiado de opinión cuando trató de "mierda" a Bitcoin y las fiat, y ciertas operatorias del mercado lo llevarían a cambiar su postura

Grandes bancos, tales como J.P Morgan, están pidiendo a sus clientes que transfieran su efectivo a otras entidades financieras. Así lo reporta el medio de noticias BBC, describiendo esta nueva situación como una crisis de liquidez "inversa". Mientras esto ocurre en los bancos estadounidenses, Elon Musk, CEO de Tesla y uno de los hombres más ricos de nuestros tiempos, afirma que bitcoin (BTC) se ha convertido en una alternativa del dinero en efectivo para las grandes empresas.

Las declaraciones de Musk se originaron de una reciente entrevista realizada a Changpeng Zhao, director del exchange Binance, quién comentó sobre el entusiasmo de Elon Musk con la criptomoneda Dogecoin (DOGE) y la reciente adquisición de bitcoin por parte de la empresa Tesla. Zhao sugería que, aunque el millonario suele mostrar un mayor apoyo hacia (DOGE) en las redes sociales, en la vida real decidió realizar una apuesta seria fue en bitcoin y no en otro activo.

El CEO de Tesla respondió por Twitter a los comentarios de Changpeng Zhao, aclarando que la acción de Tesla no reflejaba directamente su opinión acerca del mercado de criptomonedas. Y es que, aunque la empresa de automóviles ha invertido 1.500 millones de dólares en BTC, Elon describe a Bitcoin como "casi tan mierda como el dinero fiduciario". Sin embargo, es en el "casi" donde el nota la diferencia para que bitcoin se haya convertido en una opción alternativa al dinero en efectivo.

"Cuando la moneda fiduciaria tiene un interés real negativo, solo un tonto no buscaría en otra parte", aclaró Musk en un tuit. Según su visión, Bitcoin "es una forma de liquidez menos tonta que el efectivo", por lo que le resulta lógico que una de las empresas con mejor cotización a nivel mundial haya decidido poner sus expectativas en dicho activo digital.

Los bancos internacionales quieren cada vez menos manejar efectivo, y se decantan por otras vías para manejar divisas

Elon Musk aclaró que él no es inversionista y que no posee acciones que coticen en la bolsa, más allá de Tesla. No obstante, considera que la compra de bitcoins que hizo Tesla recientemente es una acción "aventurera" en un panorama económico lleno de incertidumbre. Y es que, mientras Musk considera que el efectivo está teniendo una depreciación, los bancos respaldan esta visión al rechazar nuevos depósitos por exceso de efectivo. Una reacción que para muchos en insólita y no tiene precedentes en el mundo financiero.

A falta de bancos que acepten efectivo, usa bitcoin

Datos de J.P Morgan, Bank of America y City Group señalan que tan solo en el 2020 recibieron más de mil millones de dólares en depósitos. Asimismo, también alcanzaron un mínimo histórico en la cantidad de préstamos otorgados, siendo esta una de las principales modalidades de negocio de los bancos.

En este sentido, el experto en el sistema financiero estadounidense, Nathan Stovall, afirma que estamos viviendo "una crisis de liquidez inversa". Es decir, hay exceso de depósitos en los bancos y los usuarios están acumulando dólares en sus cuentas; un fenómeno que no había ocurrido antes en otras crisis financieras. Stovall cree que esto está ocurriendo por los remanentes de la crisis económica del 2008, la pandemia y las nuevas políticas de emisión de dólares de Estados Unidos.

El académico asegura que, en condiciones normales, los bancos están ávidos de recibir ingresos. Esto se debe a que utilizan dicho efectivo para conceder préstamos y obtener intereses. Sin embargo, en la actualidad el margen de ganancias que pueden percibir los bancos ha disminuido. Las entidades financieras ahora están inundadas de dinero debido a los estímulos del gobierno de Estados Unidos, que ha otorgado bonos a las empresas y particulares, junto con el aumento de dólares en circulación.

Aunque Elon Musk trató de "mierda" a la criptomoneda, las condicione del mercado lo llevarían a seguir utilizándola

De igual manera, la demanda de créditos se ha desplomado, por lo cual ahora los grandes bancos no están tan interesados en recibir dinero y rechazan los depósitos. Resulta poco provechoso, e incluso costoso, para las entidades bancarias manejar grandes cantidades de dinero. Debido a ello, firmas como J.P Morgan están aplicando medidas para que sus mayores clientes reduzcan la cantidad de dinero depositado en sus bóvedas, imponiendo un máximo de depósito de 200.000 millones de dólares por usuario. Stovall explica: "Normalmente, cuando hay recesión, el efectivo se convierte en un bien preciado y los bancos pueden ser muy agresivos a la hora de recaudar fondos. Pero en la crisis provocada por la pandemia ocurre todo lo contrario. Los bancos tienen demasiado dinero del que apenas pueden obtener ganancias".

A pesar de esta nueva realidad, Nathan Stovall considera que siempre va a haber alguna institución que esté dispuesta a recibir fondos, pero que, posiblemente, las grandes firmas ya no estén tan interesados. En medio de esta nueva coyuntura, las palabras de Elon Musk toman una nueva dimensión, puesto que el dinero en efectivo se está volviendo cada vez menos valioso a los ojos de las grandes empresas.

Mientras esto ocurre, el precio de bitcoin sigue en alza y ha llegado a cotizar en su número más alto de 57.000 dólares por unidad. El aumento de valor de bitcoin en los últimos meses es un indicativo de que la criptomoneda se ha vuelto cada vez más preciada en el mercado financiero, y que su uso e interés no ha decaído. Debido a ello, resulta lógico pensar que, en definitiva, bitcoin se está convirtiendo en una alternativa inteligente y tentadora del dinero en efectivo, indicó Criptonoticias.