La "profecía final" sobre Bitcoin: un multimillonario reveló quiénes intentarán "matar" a la cripto si "tiene éxito"

El director del fondo de inversiones Bridgewater Associates se mostró proclive al surgimiento de nuevas y mejores monedas digitales en el futuro

En plena pandemia global de coronavirus COVID-19, el multimillonario estadounidense Ray Dalio, fundador y director del fondo de inversiones Bridgewater Associates, evaluó que el Bitcoin (BTC) es "un invento increíble, con potencial para enriquecer a muchas personas y perturbar el actual sistema monetario".

Bridgewater Associates Ray Dalio, fundador de

En un ensayo divulgado en el sitio web de su compañía, Dalio afirmó: "Haber inventado un nuevo tipo de dinero a través de un sistema que está programado en una computadora y que ha funcionado durante unos 10 años y está ganando popularidad rápidamente como tipo de dinero y como reserva de valor es un logro asombroso".

El millonatio destacó los logros técnicos de Bitcoin, elogió su capacidad de duración, al perdurar más de una década al día de hoy, y no lo descartó como una opción considerable para combatir la crisis económica que sufre el mundo.

Ligado a lo anterior, aunque el magnate aclaro que no es un "experto en criptomonedas", remarcó verse obligado a dar su evaluación ante las exigencias de la gente, dada su experiencia en inversiones.

En ese sentido, subrayó que en estos momentos de "creciente necesidad, no hay muchos activos alternativos similares al oro que se puedan mantener en privado" y resaltó que, en ese sentido, el bitcóin "es una buena opción para invertir".

Consideró que el Bitcoin ya es un activo que se volverá cada vez más importante en el futuro debido a la creciente devaluación de las monedas fiat por la excesiva impresión de dinero y déficit de los países.

En el trabajo publicado con el título "Lo que realmente pienso de Bitcoin", el magnate manifestó admirar cómo esa divisa digital resistió diversos embates durante los años de su evolución y que su tecnología no haya sido pirateada.

En ese contexto, el empresario advirtió, a modo de profecía: "el mayor riesgo que corre esa moneda digital es tener éxito, porque entonces los gobiernos intentarán acabar con él, en su afán por controlar el dinero y el crédito dentro de sus fronteras".

De esta forma, el administrador de fondos de cobertura estimó que el alcance de la privacidad de BTC dependerá de cuán privado permitan los gobiernos que sea.

"En cuanto a la privacidad, parece que Bitcoin no será tan privado como algunos suponen. Después de todo, es un libro de contabilidad público", aseveró.

Y añadió: "me resulta difícil imaginar que permitan que Bitcoin sea una opción obviamente mejor que el dinero y el crédito que se están produciendo". De este modo dejó en claro su escepticismo sobre las agencias gubernamentales y su postura hacia el criptoactivo.

Advirtió que el delito cibernético es un riesgo que los usuarios de las criptodivisas no deben ignorar, porque incluso el Departamento de Defensa de EE.UU. "no puede evitar que sus sistemas sean pirateados". Incluso, no descartó el surgimiento de nuevas y mejores monedas digitales.

Ray Dalio, otro de los tantos empresarios en cambiar su postura en torno a Bitcoin

Al igual que otros administradores de fondos de cobertura, Dalio fue muy crítico con Bitcoin en el pasado. En noviembre pasado, incluso, criticó a BTC por su exceso de volatilidad, y alegó que nunca podría ser un medio efectivo de intercambio o reserva de valor.

Sin embargo, rápidamente se retractó de su afirmación cuando el precio del Bitcoin subió a máximos históricos. "Puede que me esté perdiendo algo sobre Bitcoin, así que me encantaría que me corrigieran", deslizó en un tuit publicado el 17 de noviembre.

Incluso, apenas dos meses después de estas declaraciones, Dalio le pidió a su personal en Bridgewater Associates que calculara la eficiencia de Bitcoin como un activo diversificado en relación con el oro durante las caídas del mercado.

En ese contexto, los analistas coincidieron que todavía era demasiado pronto para juzgar si Bitcoin proporcionaría el mismo grado de diversificación en el futuro.

Bridgewater Associates es el fondo de cobertura más grande del mundo, con activos bajo administración de aproximadamente u$s160.000 millones.

Los inversores institucionales y otras personas de alto patrimonio depositan su confianza en la empresa dia a dia para generar rendimientos constantes independientemente del contexto del mercado.

Sede de la firma Bridgewater Associates en Connecticut, en los Estados Unidos

"Dudamos en sacar conclusiones firmes con un tamaño de muestra tan pequeño y dada la rapidez con la que evoluciona el mundo de las criptomonedas. Hasta ahora, la capacidad de Bitcoin para ofrecer algún beneficio de diversificación parece más teórica de lo que se cree", añadió el informe.

"El Bitcoin es una opción de larga duración en un futuro muy desconocido" en la que el multimillonario reconoció estar dispuesto a invertir una cantidad de dinero en la que no le importaría perder alrededor del 80%.