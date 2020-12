En 2020, el Bitcoin rompió todos los récords: ¿cuáles fueron las claves de su éxito?

En 2020 Bitcoin tuvo un rendimiento que superó el 220%, impulsado principalmente por la demanda de los grandes inversores que se volcaron la la moneda

En el marco de un ascenso increíble del precio del Bitcoin, ayer llegó a su máximo histórico, solo 24 horas después de haber superado los u$s 20.000 por primera vez desde su aparición en 2009.

La criptomoneda más famosa del mundo rondó la zona de los u$s 23.000, y tuvo un pico de más de u$s 23.600. En resumen, en 2020 su rendimiento superó el 220%, impulsado principalmente por la demanda de los grandes inversores, interesados particularmente en su resguardo contra la inflación y su potencial de ganancias rápidas.

En una época en que los gobiernos y bancos centrales aplican políticas de estímulo para contrarrestar la crisis económica generada por la pandemia, la oferta limitada de 21 millones de bitcoins es vista como un activo seguro contra la inflación.

El mayor interés por ellas también ha sido fomentado por las crecientes y constantes expectativas de que podría convertirse en un método de pago convencional. Pero, antes de este interés general de la sociedad, las criptomonedas, que fueron creadas hace nada más diez años, estaban relacionadas con el crimen, fallas en las operaciones, hackeos y cambios bruscos de precios.

El CEO de PayPal, Dan Schulman, anunció en octubre que usuarios de Estados Unidos podrán comercializar en su plataforma con criptomonedas.

En enero, la cotización de Bitcoin era de u$s 3.703 por unidad, aunque tocó su piso de u$s 3.500 en marzo. A partir de ese momento, no paró de crecer, alcanzando los u$s 13.826 en junio. Con su valor actual, y al tipo de cambio oficial de la Argentina, representa unos $2 millones.

5 motivos de la suba

Por orto lado, en un artículo publicado en el sitio de la exchange Bitso, se mencionaron los cinco factores detrás de la increíble suba de Bitcoin.

PayPal permite el uso, la compra y venta de criptomonedas dentro de su plataforma. El CEO de PayPal, Dan Schulman, anunció en octubre que usuarios de Estados Unidos podrán comercializar en su plataforma con criptomonedas, permitiendo a más de 26 millones de clientes de PayPal aceptar pagos con Bitcoin, Ethereum y otros criptoactivos.

Facebook pretende lanzar su moneda digital a principios de 2021. La empresa liderada por Mark Zuckerberg ya ha solicitado la aprobación de la FINMA (la autoridad de supervisión del mercado financiero con sede en Suiza) para lanzar su moneda, en versión de "stablecoin", para realizar envíos y pagos entre sus usuarios: tiene casi 2.500 millones.

Otro motivo es el "halving" del Bitcoin en 2020. El "halving" se refiere al proceso que reduce por la mitad la recompensa que recibirán los mineros por añadir nuevas transacciones en el blockchain. Este es un factor clave, ya que reduce la oferta de nuevos bitcoins y sin afectar la demanda. Un dato interesante es que después del último "halving", solamente queda 12,5% de bitcoins restantes para ser minados en un plazo de 120 años.

Uno de los grandes factores de este cambio fue que las grandes corporaciones han comunicado compras significativas de criptomonedas. En 2020, grandes empresas a nivel mundial han puesto la mira en el ecosistema de las criptomonedas como medios de inversión. Entre ellas, figuran Square Inc., Microstrategy y Grayscale entre otras. "Además, grandes personajes del mundo financiero y tecnológico han respaldado la tecnología y sus casos de uso", dice el post de Bitso.

Pero además, CME anunció futuros de Ethereum (ETH) para 2021. El grupo Chicago Mercantile Exchange (CME) también anunció esta misma semana que ampliará sus productos de derivados, añadiendo Ethereum a su lista en 2021. Fundado en 1898, el CME es la institución más importante de productos de derivados del mundo y, en promedio, opera 3.000 millones de contratos de futuros con un valor aproximado un billón de dólares.

Precio Bitcoin

El precio del Bitcoin arrancó este viernes con un precio estable. Empezó la jornada a un valor de u$s23.077,84 tanto para la compra como para la venta. En las últimas 24 horas, la variación de precio de la moneda digital fue del -1,08%.

Actualmente, la capitalización de mercado de Bitcoin es de u$s428.811.471.571 y circulan 18.574.218 BTC.

La variación del precio del Bitcoin en el último año. Fuente: coinmarketcap.com

Cabe destacar que la criptomoneda logró superar su máximo anual por encima de los u$s23.000.

En plataforma de compra y venta de criptomonedas Ripio, alcanza hoy el valor de $3.347.682,75 en pesos para la compra y 3.314.731,71 para la venta, con una variación del 1,16%. Cabe destacar que este nuevo valor se está atado al del dólar paralelo en la Argentina.

La variación del precio del Bitcoin en pesos en el último año. Fuente: Ripio

