Cierre crítico del precio del Bitcoin esta semana: ¿hacia dónde irá la cotización ahora?

Bitcoin se acerca a la última vela semanal del mes de agosto. Los traders discuten hacia dónde podría dirigirse el precio de BTC a corto y largo plazo

El precio de Bitcoin (BTC) se acerca a la última vela semanal del mes de agosto. Algunos traders creen que el rendimiento de Bitcoin en las próximas dos semanas podría decidir si el precio caerá por debajo de los u$s 10.000 de nuevo o si veremos una tendencia alcista prolongada.

El cierre de la vela semanal coincide con el vencimiento de los contratos de futuros de Bitcoin de CME y los contratos de opciones de Deribit. Potencialmente podría sentar un precedente para el mes septiembre, especialmente si Bitcoin cierra por encima o por debajo de sus niveles clave.

A corto plazo, los analistas técnicos suelen considerar que los u$s 11.800 es el nivel clave para Bitcoin. El cierre de un plazo de tiempo prolongado, cercano al nivel, aumentaría las posibilidades de un retroceso más acentuado. Un cierre por encima, manteniendo la vela mensual en verde, podría hacer que Bitcoin viera otra pierna levantada.

Mohit Sorout, socio fundador de Bitazu Capital, dijo en un tuit que una corrida a los u$s 11.800 "pondría a los vendedores a dormir". Sorout se refirió al gráfico diario de Bitcoin con Bandas de Bollinger, que muestra el área de interés tanto para los vendedores como para compradores.

mercado de futuros de Bybt muestran que los contratos a largo plazo representan el 53.36% del mercado, lo que muestra que los traders son cautelosos a medida que llega septiembre con tres escenarios importantes dentro de los comodines. A tan solo unos días para el cierre mensual, elde Bitcoin sigue siendo muy cuidadoso. Normalmente, el número de poseedores de contratos largos en el mercado de futuros supera a los vendedores a corto plazo. Los datos demuestran que los contratos a largo plazo representan el 53.36% del mercado, lo que muestra que la medida que llega septiembre con tres escenarios importantes dentro de los comodines.

El escenario alcista a corto plazo para Bitcoin

Para que Bitcoin mantenga su impulso alcista a corto plazo, los traders dicen que el precio de BTC necesita principalmente recuperarse por encima del nivel de soporte convertido en resistencia de u$s 11.800. Si esto ocurre, los traders prevén otro posible movimiento hacia los u$s 12.500. Sin embargo, algunos otros creen que la principal línea de tendencia de soporte de Bitcoin sitúa la próxima área de soporte alrededor de los u$s 10.900. Por lo tanto, si BTC se mantiene por encima del rango entre los u$s 10.900 y u$s 11.500, mantendría su escenario alcista a corto plazo.

Un trader de monedas digitales conocido como "John Wick" cree que los inversores no están considerando los plazos más prolongados, ya que el gráfico semanal, que utiliza el fondo de los u$s 3.600 de Bitcoin en marzo y el fondo local de u$s 9.130 en julio como puntos básicos, muestra una línea de tendencia de soporte. Mientras la línea de tendencia no se rompa intensamente a corto plazo, el trader insinuó en un tuit que esto podría ser una estructura de mercado optimista.

Nunya Bizniz, sugirió un escenario similar en un marco de tiempo más prolongado. Si la estructura actual de velas mensuales sigue las formaciones anteriores, el analista dijo que existe la posibilidad de que marque el inicio de una nueva corrida alcista. Eso indicaría que el precio de El analista de monedas digitales,, sugirió un escenario similar en un marco de tiempo más prolongado. Si la estructura actual de velas mensuales sigue las formaciones anteriores, el analista dijo que existe la posibilidad de que marque el inicio de una nueva corrida alcista. Eso indicaría que el precio de Bitcoin potencialmente vería una subida estable durante los próximos 6 o 12 meses, tuiteando: "Mes del BTC: VWAP anclado a máximos del ciclo anterior. Una nueva prueba exitosa del AVWAP ha llevado a mercados alcistas. ¿El mes actual satisface la nueva prueba y conducirá a una corrida alcista (esta) vez? Nota: línea vertical gris = halving".

Sin embargo, una variable en las expectativas de una corrida similar a la del 2017 es que el segundo halving se produjo a mediados de 2016. Si surgiere una tendencia similar, las posibilidades de que Bitcoin vea una corrida adecuada son mayores para finales de 2021, en lugar de que ocurra durante el verano de este año.

El caso cautelosamente bajista de BTC

A corto plazo, los traders comenzaron a mostrar signos de precaución después de que Bitcoin cayera por debajo de los u$s 11.500. Un trader conocido como "Mayne" dijo que la caída inicial de Bitcoin a los u$s 11.400 no es la tendencia que los alcistas quieren ver. Desde entonces, Bitcoin ha visto constantemente un patrón de un pico más bajo, que típicamente muestra la desaceleración del impulso. Mayne tuiteó: "Precio con una falsa ruptura alta y ahora bajando. Los últimos 2 movimientos ascendentes parecen claramente nuevas pruebas bajistas. Si se trata de distribución, espera que las ventas se aceleren pronto. Los alcistas necesitan entrar y recuperar u$s 11.700".

La formación de un pico más bajo se refiere a cuando el precio alcanza un máximo en un precio más bajo que el pico anterior. La vela diaria de Bitcoin cerró en los u$s 11.748 el 24 de agosto, mientras que las siguientes tres velas diarias cerraron por debajo de los u$s 11.500, formando un patrón de pico más bajo. Bitcoin tendría que romper por encima de los u$s 11.800 para cancelar el patrón de un pico más bajo, lo que lo convierte en un nivel crítico a corto plazo.

La desaceleración del impulso de Bitcoin desde su pico a mediados de agosto coincide con la disminución de la actividad de direcciones. Brian Kelly de CNBC ha usado la actividad diaria de direcciones en la blockchain de Bitcoin como una métrica fundamental clave durante algún tiempo. Desde mediados mayo, la actividad de direcciones en la red de Bitcoin ha disminuido considerablemente, los datos de Santiment muestran que ha caído casi a la mitad, aclarando que la reducida actividad de direcciones es una señal de advertencia de que la actividad en la red está experimentando una caída. La compañía tuiteó: "El precio de -3.7% seguramente estaba relacionado con la disminución del -19.3% de esta métrica desde su pico de 1.13M de direcciones activas el 6 de agosto".

La confluencia de picos más bajos en el gráfico diario, la desaceleración de las métricas fundamentales y la consolidación de Bitcoin por debajo de los u$s 11.800 están haciendo que el mercado aparentemente se vuelva más cauteloso.

Estancamiento del precio

Como escenario alternativo, algunos inversores creen que Bitcoin podría ver meses de baja volatilidad antes de ver el próximo gran movimiento del precio. Dan Tepiero, cofundador de 10T Holdings, dijo que cada ciclo de precios en el pasado tomó alrededor de 800 y 1.100 días para completarse. Bitcoin está actualmente a menos de 400 días en el ciclo actual, lo que indica que BTC podría oscilar al margen durante los próximos 3 y 12 meses.

Si el precio de Bitcoin sigue estancado, algunos prevén una temporada de altcoins prolongada. El índice de dominio de Bitcoin es una preocupación para las altcoins en el futuro previsible, ya que se está acercando a niveles clave de soporte técnico. Pero, históricamente, las altcoins han prosperado durante las fases de consolidación de Bitcoin

Tepiero insta a todos a tenerle paciencia a Bitcoin, tuiteando: "Cada ciclo ascendente tarda más en desarrollarse y es menos extremo a medida que el valor monetario absoluto del dólar aumenta. Pueden pasar otros 6 o 12 meses antes de que el precio se dispare. Ya no debería importar un precio obscenamente alto. Hodlers regocíjense".

Los traders siguen mezclados a medida Bitcoin entra en septiembre, que, históricamente, ha sido un mes lento. En años anteriores, BTC a menudo vio una tendencia alcista en agosto, seguida de una consolidación hasta noviembre. La tendencia de BTC a estancarse a lo largo del último trimestre del año se refleja en la indecisión del mercado de futuros, indicó Cointelegraph.