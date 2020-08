Quiere llegar más lejos: esta es la nueva estrategia de Amazon para agilizar los repartos

La compañía comandada por Jeff Bezos busca optimizar aún más su modelo de entrega de paquetes y reparto de compras por Internet

Amazon está en conversaciones con Simon Property Group, el mayor dueño de centros comerciales en Estados Unidos, para usar algunos de sus espacios como centros para agilizar la entrega de pedidos, según adelantó The Wall Street Journal.

Las dos empresas, señala el diario, llevan discutiendo varios meses, ya desde antes del estallido de la pandemia del coronavirus, y han explorado la posibilidad de utilizar tiendas ocupados anteriormente por J.C. Penney y Sears., dos grandes cadenas declaradas en bancarrota.

Ambas empresas han cerrado numerosos establecimientos, en una tendencia que parece afianzarse. En los últimos meses, muchas otras marcas muy arraigadas en Estados Unidos se han declarado también en bancarrota.

Entre otros, han buscado esas protecciones J. Crew, Ann Taylor, Neiman Marcus, Brooks Brothers -la marca de ropa más antigua del país- o la propietaria de Men's Wearhouse.

La posible operación simboliza la transformación que se vive en el comercio minorista, acelerada con el coronavirus, en la que crecen las ventas a través de internet en detrimento de las visitas a los centros comerciales.

Para Simon Properties, la alianza con Amazon puede representar una oportunidad de ocupar espacios que están dejando vacíos muchos grandes almacenes y otras tiendas, mientras que para la empresa de Jeff Bezos sería una forma de seguir mejorando su capacidad para el reparto de pedidos.

Amazon lleva años prestando especial atención a lo que denomina la "última milla", la fase final de la entrega de bienes a particulares y empresas, explorando distintos modelos.

Los centros comerciales ofrecerían a Amazon más espacio de almacenamiento en lugares próximos a los clientes, donde sería fácil para los repartidores cargar y descargar paquetes y acelerar todo el proceso.

Según The Wall Street Journal, que cita a fuentes conocedoras de las discusiones, no está claro si las negociaciones fructificarán o no.

El último movimiento de Bezos

El hombre más rico del mundo vendió u$s1.900 millones de su participación en la empresa, como parte de un plan previamente anunciado para financiar su compañía de cohetes, Blue Origin.

Durante los primeros dos días hábiles de agosto, Bezos vendió más de 600.000 acciones como parte de un plan previamente anunciado, lo que lo deja con 54,9 millones de papeles por un valor aproximado de u$s 176.000 millones a los precios actuales del mercado.

El hombre más rico del mundo,había dicho que planea vender acciones por un valor aproximado de al menos u$s 1.000 millones cada año para financiar su compañía aeroespacial, Blue Origin.

Blue Origin quiere ir al infinito y más allá

Bezos vio crecer su patrimonio al beneficiarse con la crisis desatada por la pandemia por coronavirus, la cual impulsó aún más el negocio de venta online. En el principio de la pandemia, el valor de Amazon cayó un 15%. Sin embargo, después comenzó a repuntar y ya subió un 73% si tomamos como referencia el 1 de enero de 2020.

Club exclusivo

Bezos encabezó por tercer año consecutivo en 2019 el ranking anual de las personas más ricas del mundo que elabora la revista Forbes. Segundo aparece Bill Gates, de Microsoft, y tercero Bernard Arnault, dueño del conglomerado Louis Vuitton Moët Hennessy, informó Ambito.

Bezos tras los pasos de Elon Musk

Como si esto fuera poco, Amazon ya anunció su intención de ofrecer un competidor en el terreno de SpaceX de Elon Musk con "Project Kuiper", su propia red de satélites para ofrecer conexiones de banda ancha satelital.

El proyecto ha recibido ahora la bendición de la FTC (Federal Communications Commission) en Estados Unidos, lo que supone el pistoletazo de salida definitivo para el despliegue en los próximos años de 3.236 satélites que orbitarán para ofrecer esas conexiones.

Amazon no ha dado demasiados datos específicos sobre las características que ofrecerá en esas conexiones de banda ancha, pero sí se sabe que el despliegue de esos más de 3.000 satélites se producirá en cinco fases distintas.

En el documento al que ha dado el visto bueno la FCC se destaca la inversión de más de 10.000 millones de dólares que Amazon realizará para poner en marcha un proyecto "a largo plazo". La empresa debe no obstante tener en órbita al menos la mitad del despliegue si quiere conservar la licencia de la FCC y tenerlos todos desplegados en 2029.