Todo lo que tenés que saber de Bitcoin: cómo funciona, dónde puede conseguirse y qué ventajas te ofrece

Si bien tiene fluctuaciones en su cotización, la moneda digital plantea una solución a la transferencia y refugio de valor que no ofrece el dinero fiat

¿Qué es el bitcoin? Seguramente escuchaste hablar de esta moneda digital, ya que estuvo en los titulares de los medios en los últimos años por el incremento inusual de su precio y su increíble baja. No es para menos, ya que esta la criptomoneda alcanzó un valor máximo histórico de casi 20.000 dólares para luego bajar a 7.000 algunos meses después y ahora está en el orden de los u$s9.000.

En mayo de 2017, la moneda virtual dio de qué hablar gracias a WannaCry, el ransomware que llegó a infectar a más de 200.000 computadoras en más de 150 países.

Con este virus, sus creadores esperaban obtener hasta 1.000 millones de dólares, ya que para poder acceder a las computadoras infectadas con el malware se tenía que pagar un rescate de 300 dólares en bitcoin.

Hoy cuando es una de las monedas más codiciadas por su atractivo valor, y que incluso permite saltar el cepo cambiario argentino, quizás estás preguntándote: ¿qué es exactamente bitcoin y cómo funciona? Te contamos todo lo que debes saber sobre esta divisa digital, cómo obtenerla y dónde utilizarla.

¿Qué es bitcoin?

Según el sitio Web Bitcoin.org, Bitcoin es una moneda digital creada en 2009 por una -o varias- personas bajo el alias de Satoshi Nakamoto. Aun cuando en 2016 el empresario australiano Craig Steven Wright dijo ser el creador de la moneda digital, no presentó pruebas para demostrarlo, por lo que la verdadera identidad del creador de bitcoin se desconoce hasta el momento.

El bitcoin es considerada una divisa como el dólar o el peso, y utiliza un protocolo Peer to Peer o P2P por sus siglas en inglés. Es una moneda completamente virtual, lo que hace que sea ideal para realizar transacciones y pagos internacionales, ya que no está atada a ningún país u organismo regulador.

El bitcoin alcanzó un valor record cercano a los 17.000 dólares.

Al 19 de diciembre de 2017, el valor de un bitcoin era superior a los 16.500 dólares, un valor que representa uno de sus puntos más altos desde que fue creado en 2009 y era valorado en un cuarto de centavo de dólar estadounidense.

Su valor está determinado por el precio que el mercado está dispuesto a pagar. Sin embargo, para febrero, el valor cayó a 6.424 dólares. También tuvo luego otras burbujas.

Te puede interesar ¿Qué beneficios te dará?: mirá la nueva app de los bancos top que competirá con Mercado Libre y el cash

Con esta moneda no existen los cargos por transferencia, ya que no es regulada por un banco o gobierno. Por esta razón en las transacciones en bitcoin no existen los intermediarios.

El número de compañías y servicios que aceptan el bitcoin como forma de pago creció en los últimos años

Una de las características más atractivas de bitcoin es el anonimato que rodea a esta moneda, ya que a diferencia de las cuentas bancarias y otras plataformas de pago, el bitcoin y las transacciones en esta moneda no están relacionadas con la identidad del usuario.

Las características del bitcoin hacen que sea ideal para realizar transacciones ilícitas, como lo fue en el caso del ya clausurado sitio web Silk Road que era usado para comprar drogas ilegales como cocaína y heroína.

Sin embargo, el anonimato de bitcoin no es del todo inquebrantable ya que existen varias posibilidades de rastrear las transacciones.

¿Cómo obtener bitcoin?

Las bitcoins se pueden obtener como pago por servicios o bienes. También se pueden comprar o intercambiar en sitios Web que se especializan en la venta e intercambio de esta moneda.

Uno de los sitios web más populares para obtener bitcoins es Coinbase, en el cual se pueden comprar bitcoins utilizando dólares y otras divisas. Este sitio también se puede utilizar para vender bitcoins.

Sin embargo, en la Argentina hay varios exchanges (casas de cambio) en los que se pueden conseguir pagando en pesos o transferencia bancaria, a saber:

Te puede interesar Automotrices y aseguradoras cambian de canal: nueva forma de vender autos, dar planes de ahorro y ofrecer seguros

- SatoshiTango

- Ripio

- Bitso

- BuenBit

- ArgenBTC

Otra alternativa para obtener bitcoins es a través de lo que se conoce como la minería de bitcoin. Según Bitcoin.org, esta modalidad consiste en resolver problemas matemáticos a cambio de bitcoin. La minería es fundamental, ya que los mineros utilizan sus computadoras para aprobar las transacciones bitcoin y mantener la red bitcoin segura.

Cualquier persona puede convertirse en minero pero se debe contar con software y hardware especializado. Los mineros son un grupo de personas que se dedican a procesar transacciones y a cambio de este trabajo reciben bitcoin.

Es una moneda completamente virtual, lo que hace que sea ideal para realizar transacciones y pagos internacionales.

¿Dónde usar bitcoin?

Una vez que tengas un bitcoin, podés utilizarlo para comprar en Internet o podés guardarlo en tu monedero. Un monedero es una base de datos que puedes almacenar en tu teléfono, computadora o tableta.

Existen varias aplicaciones móviles que puedes descargar y utilizar como monedero, pero los expertos aconsejan utilizar un monedero que no esté en línea para evitar que seas hackeado. Algunas de las aplicaciones para hacer pagos utilizando bitcoin son BitPay y Bitcoin Checkout.

El número de compañías y servicios que aceptan esta moneda como forma de pago creció en los últimos años. Por ejemplo, Microsoft te permite comprar aplicaciones móviles, juegos y contenido digital para Windows y Xbox con bitcoins. Dell, Expedia y Wordpress también aceptan esta moneda digital.

Aunque bitcoin no es la única criptomoneda disponible, sí es la más popular y la que continúa dando de qué hablar no solo por ser la preferida por hackers sino también por su valor tan atractivo.

Cualquier persona puede convertirse en minero pero se debe contar con software y hardware especializado

Situación legal

Las monedas digitales como el bitcoin en la Argentina, al igual que ocurre en muchos países de América latina, enfrentan una situación de "alegalidad" puesto que no hay leyes especialmente diseñadas en esta materia con la intención de establecer reglas para el uso de las criptomonedas.

En su momento, el Banco Central de la República de Argentina (BCRA) informó a las personas interesadas que bitcoin no podía ser considerada como una moneda de curso legal, por lo que ni comerciantes ni usuarios están obligados a utilizarla para acceder a productos y servicios.

Sin embargo, dado el auge que tienen bitcoin y las principales criptomonedas entre los residentes, los organismos gubernamentales recientemente celebraron algunas reuniones con representantes del ecosistema de las monedas digitales, para diseñar marcos jurídicos que aborden las preocupaciones en torno al uso de estos activos, evitando principalmente que sean un vehículo para legitimar capital. También puede ser una alternativa para evitar restricciones en el mercado cambiario.

Minería de criptomonedas

En relación a la minería de criptomonedas, de momento no hay directrices legales ni tributarias que apliquen para este tipo de operaciones, salvo en casos de operaciones a gran escala realizadas por compañías o entidades privadas, donde el trato es similar al que tendría cualquier compañía local en término de impuestos y pagos de servicios públicos.

Sin embargo, los operadores de granjas mineras muestran interés por desempeñar estas actividades en La Patagonia argentina.

En esta región que cuenta con fuentes de energía renovable y bajas temperaturas, lo cual baja el costo de la energía eléctrica que consume el hardware especializado para este tipo de operaciones, sin necesidad de implementar sistemas de refrigeración para garantizar el buen funcionamiento de los equipos.