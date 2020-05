Gurú de las monedas digitales asegura que el precio del bitcoin llegará a los u$s 75.000

Así lo aseguró Robert Kiyosaki, empresario y escritor, que señaló que debido a la situación económica actual en el mundo, bitcoin podría llegar a ese valor

Según Kiyosaki, la economía está muriendo debido a la situación global causada por la cuarentena por el Covid-19. También señaló que las decisiones tomadas por la Reserva Federal de Estados Unidos (FED) no son lo suficientemente competentes ante la situación. Además, dijo que un nuevo rescate de u$s 3 billones para pensiones es otro motivo de preocupación económica.

El rescate al que Kiyosaki se refiere es el nuevo proyecto de alivio para combatir los efectos económicos del covid-19, propuesto por La Cámara de Representantes de los Estados Unidos. El nuevo paquete de alivio fue aprobado este viernes con una votación de 208 -199.

Kiyosaki, también predijo cuales son los activos que mayor apreciación tendrán en cierto periodo de tiempo. Asegura que en un periodo de 1 año, el oro pasará a cotizarse de u$s 1.700 a u$s 3.000 (por onza). La plata pasará de u$s 17 en la actualidad a u$s 40 (por onza) en los próximos 5 años. Por último, dijo que el precio de bitcoin pasaría de u$s 9.800 a u$s 75.000 en un periodo de 3 años.

Para el experto, el bitcoin será una apuesta segura para realizar inversiones

Bitcoin como un seguro ante la crisis económica

Además de incentivar a los usuarios a prepararse para cualquier situación catastrófica, económicamente hablando, Kiyosaki insta a comprar oro, plata y bitcoin. Kiyosaki ya ha dado su opinión sobre bitcoin en el pasado; según su criterio, la moneda digital pasó de ser "inútil" a ser un "seguro" ante la crisis financiera actual. Aunque ve a bitcoin como un seguro, Kiyosaki sigue considerando al oro y la plata como una mejor inversión.

Además de señalar a la Reserva Federal y el Departamento del Tesoro de Estados Unidos como entidades totalmente "corruptas", Kiyosaki asevera que el dólar está muriendo. En un tuit el empresario escribió: "Muerte del dólar. Gente desesperada por dinero. Muy triste. Si el gobierno te da dinero gratis, tómalo y gástalo sabiamente. No guarde. Compre oro, plata, Bitcoin. El dólar se está muriendo. Plata [a] u$s 20 [la onza]. Mejor compra para seguridad futura. Todos pueden pagar u$s 20, especialmente con dinero falso gratuito", indicó Criptonoticias.